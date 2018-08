Kell ide a külföldi munkaerő. Lehetőleg gyorsan!

Nincs elég munkaerő Szlovákiában, ezért a külföldi munkavállalók importálásával kapcsolatban több intézkedés elfogadására is szükség van. Elsősorban le kell rövidíteni a külföldiek alkalmazásával kapcsolatos eljárásokat.

A következő két hétben minden olyan állami intézménynek, amely a külföldi munkavállalás engedélyezési eljárásával foglalkozik, olyan intézkedéscsomaggal kell előállnia, amely leegyszerűsítheti az említett a folyamatot. Ezt Peter Pellegrini közölte a munkaerőhiány problémájáról folytatott tárgyalása után.

„Az üzemeknek sokszor nagyon gyorsan kell reagálniuk a megnövekedett keresletre, ezért a mai tárgyaláson elosztottuk a miniszterek között a konkrét feladatokat. A következő két hétben minden állami intézménynek, amely a külföldiek munkavállalásával kapcsolatos engedélyezési eljárással foglalkozik - beleértve az idegenrendészetet, a Munkaügyi, illetve a Kül- és Belügyminisztériumot is -, olyan további intézkedéseket kell javasolnia, amelyek ugyan nem feltétlenül érintik a jogalkotást, de lerövidítik az engedélyezés folyamatát. Szlovákia jelenleg válságos helyzetben van” – közölte a kormányfő.

Pellegrini szerint július végén 60 136 külföldi munkavállaló dolgozott Szlovákiában. Ezek közül 31 857 személy érkezett az EU valamelyik tagországából. „A munkáltatók a 2018. május 1-jén elfogadott intézkedések ellenére is számos jogszabálybeli akadállyal találkoznak” – mondta. Szlovákia emiatt - a környező országokkal összehasonlítva - kevésbé versenyképes a külföldi munkaerő befogadása területén.

„Nem fogunk azonban olyan intézkedéseket elfogadni, amelyek kárt okoznának a szlovákiai munkáltatóknak. Ez azt jelenti, hogy semmiféle szociális dömpinget nem fogunk tolerálni, ahogy azt sem, hogy a cégek a szlovákiai munkavállalók rovására foglalkoztassák a külföldieket. Csakis a hazai munkavállalókéval azonos körülmények között alkalmazhatják őket, és csakis akkor, ha tényleg a munkaerőhiány pótlásáról van szó, illetve ez a hiány szerepel a listán. Abban egyeztünk meg, hogy a munkaerőhiánnyal küzdő hivatások listáját nemcsak egy évben egyszer, hanem talán minden negyedévben aktualizálni fogjuk. Bízom benne, hogy ezeknek a rövidtávú intézkedéseknek is, amelyeket a következő hetekben bemutatunk, komoly és pozitív hozadéka lesz a hazai ipar és a hazai munkáltatók számára” – biztosított Pellegrini.

A kormányfő szerint a tartósan munkanélküliekkel is számolni lehet, akikből viszont nincs elegendő a munkaerőpiac számára. „Azzal a kérdéssel is foglalkoztunk, hogy mi legyen a romákkal, akik sokan vannak, és akiknél megvan arra az esély, hogy tovább dolgozzanak. Ebben az esetben egy másik utat kell választanunk. Egy olyan rendszert fog kelleni létrehoznunk, amely arra ösztönzi a cégeket, hogy a roma polgártársainkat is alkalmazzák” – figyelmeztetett.

Mario Lelovský, a Munkáltatók Országos Uniójának (RÚZ) első elnökhelyettese szerint a kormány a szlovákiai munkáltatók legkomolyabb problémájával kezdett el foglalkozni, mégpedig a megfelelően képzett munkavállalók hiányával, és nem csupán ezek behozatalával. A munkáltató szövetségek szerinte több jogi és nem jogi, gyors és hosszú távú intézkedést terjesztettek elő, amelyek segíthetnek a probléma megoldásában.

Ahogy arról tegnap beszámoltunk, a közép-európai EU-gazdaságokban kialakult munkaerőhiány miatt "fogy a gőz" a térségi gazdaságokból - áll a Financial Times hétfői térségi elemzésében.

TASR