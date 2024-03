Kellemes árnyékot ad a napellenző

A nyári nagy hőségben a forróságot nem lehet szabályozni, de árnyékba lehet vonulni, pl. egy napellenző alá. Kellemes rágondolni is, hogy a nagy melegben a teraszon, az erkélyen vagy egy vendéglátóhely teraszán ül az ember a napellenző alatt, és hideg italokkal hűsíti magát. A napellenző amellett, hogy árnyékol, kellemes hangulatot teremt vidám vagy éppen visszafogott, a környezethez illeszkedő színeivel. Kiszűri a napsugarakat, így a legnagyobb melegben sem kell tartani a tűző naptól.

Könyökkaros, függőleges, tokozott

A Braun-Árnyékolástechnika Kft-nél elérhető napellenző nagy, külső tér árnyékolására használható. Tetszőleges szögben állítható a napellenző szerkezete úgy, hogy a lehető legnagyobb területet beárnyékolja. Többféle stílusban és színben választható, a cél az, hogy az igényeknek a lehető legjobban megfeleljen és harmonizáljon az épülettel. Többféle változatban is megvásárolható a napellenző, úgymint könyökkaros, függőleges és tokozott kivitelben.

A könyökkaros legyártatható akár 7 m x 3,5 m-es méretben, ez azt jelenti, hogy több, mint 24 négyzetméteres ponyvával árnyékolható be a terület. A függőleges napellenző kérhető akár 3,5 m x 4,4 m-es méretben is, ez több, mint 15 négyzetméteres ponyvát jelent. Tehát egész nagy terület is lefedhető vele. Ez praktikus, ha pl. vendéglátóhelyre gondolunk, amely szabadterén szolgálja a vendégek kényelmét. Emellett használható saját kényelmi célra, mint pl. loggia, kerti ház előtti terület beárnyékolására. Érdemes felmérni az árnyékolandó területet és árajánlatot kérni a Braun-Árnyékolástechnika Kft-nél kapható napellenzőkre.

Kézzel és motorral

A napellenző kezelhető kézi, illetve motoros erővel, továbbá megvásárolható szél- és fényérzékelővel is. Kényelmesen kezelhető az árnyékoló távirányítóval, telefonon át, okosrendszerrel is. A napellenző jó minőségű ponyvái ellenállnak a napfénynek, azaz visszaverik az UV-sugarakat és vízlepergetőek is. Többféle színváltozatban választható a ponyva, pl. jellemzően a kellemes, meleg földszínekben, mint a barna és a zöld árnyalataiban, a vízpartot idéző barna, zöld, narancssárga csíkosban és a legegyszerűbb szürkében, bézsben, feketében is.

Elegáns, praktikus

A napellenző igény szerinti méretben legyártatható a megadott legnagyobb méretig. Sőt, ha ponyvacserére van szükség az is megoldható a színválaszték erejéig.

A napellenző jellemzői:

széles választék

elegáns, praktikus kivitel

megbízható, erős, szép teraszfedés

Akármelyik modellt is választja a saját háza, nyaralója vagy üzlete külső tereinek beárnyékolására, mindegyiknek nagy hasznát veszi a nyári forróságban. A jó minőségű vászon megvédi az árnyékolt területet a napsugaraktól, ezáltal kellemes szabadtéri időtöltésnek ad teret. Nézzen szét a galériában és válasszon az igényei szerint! Vajon melyik fajta napellenző praktikus az épületéhez? Melyik színt választja?

