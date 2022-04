Kemény dolgokat mondott a rendőrfőkapitány, aki szerint még mindig háború folyik a zsaruk között

Számos időszerű témát felölelő interjút készített kedden este a Sme lapnál dolgozó Zuzana Kovačič Hanzelová az országos rendőrfőkapitánnyal, Hamran Istvánnal, aki eddig megbízott vezetőként irányította a hatóságot, és április elsejétől hivatalosan is a rendőrség első emberévé vált. A beszélgetésből a legütősebb gondolatokat csemegéztük ki.

A főkapitány szerint még nem ért véget a háború a rendőrségen belül. Szerinte ha meg akarjuk tisztítani a hatóságot azoktól a rendőröktől, akik más szereplőknek is dolgoznak, akkor a testületet teljesen ki kell pucolni, hiszen a rendőrség munkáját eltérítő előző rezsim maradványai itt vannak velünk. Örül annak, hogy - a hamis tanúzással vádolt - Ľudovít Makóék most nem kerültek vizsgálati fogságba, mert ha a rendőrséggel együttműködőket, és az ő vallomásukat megkérdőjelezzük, akkor az katasztrofális lenne a bűnüldöző szervek számára. De a bíróság a titkosszolgálat terhelő bizonyítékait nem találta elegendőnek.

Hamran meggyőződése, hogy az ügyészség és a speciális ügyészség egymással folytatott nyílt háborúja nem tarthat sokáig. Ennek meg kell oldódnia, de erre akkor kerülhet sor, ha az ügyészség és a bíróságok is megtisztulnak.

A rendőrségen belüli küzdelemmel, a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség tavaly szeptemberben lekapcsolt nyomozóinak esetével kapcsolatban a saját tapasztalatát elevenítette fel a főkapitány. Amikor az előző rendőrségi vezetés, Milan Lučanský és Tibor Gašpar idejében megpróbálták őt és csapatát ellehetetleníteni, likvidálni, akkor nagyon kemény küzdelem folyt a soraikban is. "Káromkodtunk mi is, amikor magunk között voltunk, amit lehet, akkor fel is játszottak is, és lehet, hogy majd ellenem is felhasználják majd, hogy milyen bunkó vagyok, mert olyan kifejezéseket használtam akkor"... Akkoriban volt olyan időszak, hogy "csapkodtuk az ajtókat, dühösen jártunk be a munkahelyünkre", mert ki akartak minket nyírni, le akartak tartóztatni minket, és célirányosan eljárást indítani ellenünk. Éppen úgy, ahogy most a NAKA négy nyomozója ellen, akik az irodájuk négy fala között káromkodtak, és nem tudták, hogy lehallgatják őket. Most meg ezt is ellenük próbálják fordítani. "Mondtam nekik, ne csinálják ezt, mert ilyen banális dolgok miatt kérdőjelezik majd meg a munkánkat".

Ez az egész küzdelem Hamran szerint azért is folyik, mert tavaly rácsok mögé rakták Vladimír Pčolinský akkori SIS-igazgatót, de ez a történet komplexebb. "Lehet azon mosolyogni, ha a sötét erőkről, meg az állam jellegéről beszélünk, ...de pechje van annak, aki a másik oldalon áll, mert... most tisztul a rendőrség. Először esik meg velünk, hogy szabad kezet kapott a rendőrség, és aki eddig az ország fosztogatásában volt érdekelt, annak ez nem nagyon tetszik". A rendőrség a munkája során egyre feljebb jut, és "ha marad időnk, meg terünk, akkor felérünk a legfelsőbb szintekre is, ahol állítólag már nincs is korrupció. De mi már azt látjuk, hogy van, és dokumentálni is elkezdtük azt".

Hamran egy kérdésre válaszolva kerek perec kimondta, hogy nem bízik Maroš Žilinka főügyészben. "Abban bízok, aki a jó érdekében cselekszik". Ezzel szemben most megtapasztaltuk a már említett négy NAKA-s nyomozóval kapcsolatos ügyet, és ők "nem férhetnek hozzá az ellenük begyűjtött bizonyítékokhoz, így őket korlátozzák abban, hogy megfelelően védekezhessenek". "És azt is sejteni, miért van ez így. Mert van egy néhány órás felvétel, amiből felhasználtak ellenük 3-5 kiragadott mondatot, de azt nem lehet kizárni, hogy a hanganyag többi része meg lehet, hogy a nyomozóink álláspontját erősíti".

Több mint tíz évvel ezelőtt, amikor még Žilinka államtitkárként dolgozott, jó volt róla a véleménye. De most "nem értjük, mi történhetett. A bizalmam a főügyésszel szemben "nagyon, nagyon, de nagyon csorbult. Nincs okom vele találkozgatni és őszintén szólva, kedvem sincs".

A korábban szőnyeg alá söpört ügyekkel - Vladimír Mečiar és Ján Slota korszakába visszanyúló esetekkel - kapcsolatban Hamran elmondta, a NAKA soraiból az elmúlt hónapokban eltávolították az összes toxikus vezetőt, de vannak olyan egyszerű beosztottak is, akik azzal ijesztgetik a rendes munkatársaikat, hogy "várjatok csak, két év múlva visszatérünk és majd be lesztek zárva". Ilyenek rendszeresen előfordulnak a NAKA sorain belül, és vannak olyanok, akik ezt rosszul viselik, és otthagyják a rendőrség sorait. Pedig a nyomozói állomány emberhiánnyal küzdött idáig is.

(sárp)