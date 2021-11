Kemény döntés: országos lezárás vár az oltatlanokra Ausztriában

Aki nem kapta meg a koronavírus elleni vakcinát, azok számára lockdownt vezetnek be a szomszédos országban. Erről a kancellár beszélt, aki hozzátette, az intézkedést vasárnap hagyják jóvá.

Illusztráció (AP/TASR)

Nem lesz kellemes karácsonya, sem kellemes tele Ausztriában azoknak, akik nem oltatták be magukat a koronavírus ellen, mert számukra a karantén a jelenlegi körülmények között feltehetően elkerülhetetlen lesz - jelentette ki már csütörtökön is Schallenberg. Mindemellett továbbra is kizárta a karantént azok számára, akiket már teljes körűen immunizáltak.

"Nem látom be, hogy a lakosság kétharmadának miért kellene elveszítenie a szabadságát, mert egyharmad vonakodik az oltástól" - fogalmazott Schallenberg.

Ausztriában a kancellár szerint "szégyenletesen alacsony" az átoltottság aránya - jelentette ki. Figyelmeztetett arra, hogy télen és a karácsonyi ünnepek alatt nagy valószínűséggel az úgynevezett 2G-szabály lesz érvényben, amely szerint az oltatlanok még friss negatív teszttel sem tartózkodhatnak fertőzésveszélyes környezetben, például étteremben, szállodában, különböző rendezvényeken.



A járvány kezdete óta Ausztriában 923 150 ember kapta el a fertőzést, és 11 601-en haltak bele a vírus okozta betegség szövődményeibe. A 8,9 milliós ország lakosságának mintegy 65 százaléka esett át a teljes immunizáción és már zajlik az emlékeztető oltások beadása.

(DenníkN/MTI)