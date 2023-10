Kemény fagyok vagy kellemes meleg? Kiderült, mire számíthatunk az idei télen

Az ősz kellős közepénél járva sokakban felmerülhetett a kérdés, hogyan is néz majd ki az idei tél. Egyes szóbeszédek szerint november közepén beköszönthet a jégkorszak, az iMeteo meteorológusai viszont tiszta vizet öntöttek a pohárba.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A szakértők szerint a klimatológiai előrejelzések egyértelműen megcáfolják a jégkorszakról szóló híreszteléseket. Nyár elején már megjósolták, hogy az idei ősz az átlaghoz képest melegebb lesz, és ez a tapasztaltak szerint be is bizonyosodott. A becslések szerint a tél is ennek jegyében telik majd.

Az időjósok szerint főként a következő hónapban élvezhetünk majd átlagon felüli időt – a hőmérséklet 1-2 fokkal lehet magasabb az elmúlt években tapasztaltakhoz képest.

Ezek alapján tehát semmi sem igazolja azt, hogy idén télen valami rendkívüliben lehet részünk. „A jégkorszakkal határos semmilyen katasztrófa nem jön majd. Az észak felől érkező hidegebb légáramlatok természetesek, és ugyan idén télen is számítani lehet erre, de hosszú távon nem lesz jellemző a fagyos idő“ – írja a portál.



(imeteo.sk)