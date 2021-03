Kenneth Branagh rendezi a Bee Gees együttesről szóló filmet

Kenneth Branagh rendezi a Bee Gees angol popegyüttesről szóló filmet, amely a Paramount filmstúdióban készül.

Kenneth Branagh (Fotó: AP)

A produkció a zenekar pályafutását mutatja be a kezdetektől. Azt az utat járja be, amelyen az alapító fivérek, Barry, Maurice és Robin Gibb eljutottak a szupersztárságig. Miután első számuk, a How can You Mend a Broken Heart befutott, és a slágerlista élére került, a Bee Gees még több száz népszerű dalt írt és adott elő, ők szerezték a Szombat esti láz című, 1977-ben bemutatott kultfilm zenéjét is - idézte fel a Variety.com.

A Bee Gees-film címéről még nem döntöttek. A forgatókönyvet Ben Elton írja.

Az együttesről How Can You Mend a Broken Heart címmel az HBO mutatott be a közelmúltban egy dokumentumfilmet, amit Frank Marshall rendezett. A filmben Barry Gibb is megszólalt, fivérei már nem élnek. Maurice 2003-ban, Robin Gibb 2012-ben hunyt el.

A filmen Steven Spielberg Amblin Entertainment produkciós cége mellett a GK Films és a Sister produkciós cég dolgozik. Barry Gibb executive producerként működik közre.

Branagh több filmen dolgozik egyidejűleg, köztük a Belfast című drámán és a Halál a Níluson című Agatha Christie-adaptáción. A 61 éves brit színész-rendezőt ötször jelölték már Oscar-díjra. Az V. Henrikért 1990-ben rendezőként és színészként is jelölték az amerikai filmakadémia díjára.

