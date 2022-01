Kenzo és Chanel is született tavaly Dunaszerdahelyen, az elhalálozások száma viszont harmadik éve dönt rekordot

A beköltözők száma is rekordon, amihez köze lehet a rezidens parkolás bevezetésének.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András (archívum)

Mint arról korábban már hírt adtunk, közel ezer gyerkőc jött világra a dunaszerdahelyi kórházban. A Svet zdravia adatai szerint 931, a dunaszerdahelyi városháza anyakönyvvezeőjétől, Mészáros Gabriellától ugyanakkor azt az információt kaptuk, hogy 938-an születtek Dunaszerdahelyen (nem mindegyikük dunaszerdahelyi). Közülük 466-an fiúk, 472-en lányok.

A szülők a Bence nevet adták a legtöbb fiúnak, összesen 16-nak, rajtuk kívül 13 Dávid és Alex, 11 Áron és Noel, valamint 10 Máté és Dominik született. A 10 legnépszerűbb fiúnév közé még a Dániel, a Levente és az Olivér fért be.

A lánynevek terén sűrűbb a mezőny eleje, 11 újszülött kislány kapta az Anna, Sára és Sofia nevet, 10-en a Lizát, 9-en pedig a Hanna, Rebeka, Viktória és Zsófia neveket. A legnépszerűbb tízben rajtuk kívül még az Emmák és a Miák kaptak helyet.

Érdeklődtünk arról is, hogy milyen szokatlan, különleges neveket kaptak a picik, és megtudtuk, hogy akadt, aki a gyönyörűen hangzó Bercel nevet adta kisfiának (keresztnévként nem elterjedt, de így hívnak például egy Nógrád megyei magyar települést, és a Berceli mint vezetéknév már talán ismertebb).

Egy-egy kisfiú pedig a Kenzo, a Daren, az Ezra, illetve az Eren nevet kapta. A lányok közül a leginkább szokatlan talán az Aishen Nihan, de született rajta kívül Chanel, Milla, Nia és Naira is.

Dunaszerdahely lakossága negyedik éve csökken, 2021 végén pedig 22 710 volt – tudtuk meg Miklós Ágnestől, a városháza lakosságnyilvántartási osztályának munkatársától. A csökkenés nem annyira meredek, az előző évben például 22 733 volt a dunaszerdahelyi bejelentett lakosok száma, azt megelőzően pedig 22 768.

A statisztikák szerint viszont az elmúlt 30 évben nem volt olyan alacsony (a rendszerváltás előttről nincsenek adataink), mint most, miközben a legmagasabb az 1999 környékén volt, amikor a 24 ezret is meghaladta.

Az elmúlt két évben mindezt nyilván a koronavírus-járvány is meghatározta, a tavalyi évben viszont vélhetően egy városi újdonság, a rezidens parkolás bevezetése is.

Ami a születések számát illeti, az hozzávetőlegesen a több éves átlagnak felel meg. Tavaly a fent említett adatból 181 gyermek született Dunaszerdahelyre – közülük kis meglepetésre sokkal többen voltak a fiúk: 105-en, míg a lányok 76-an (2020-ban kisebb volt a különbség, 95 fiú, 91 lány).

Jóval meghaladja viszont az ötéves (215,4) és a tízéves (206,2) átlagot is az elhalálozások száma. Már 2019-ről is azt írtuk két éve, hogy legalább 20 éve nem haltak meg annyian, mint abban az évben (258), pedig azt az évet a járvány még ne is sújtotta.

2020-ban ez a szám 277-re nőtt, 2021-ben, a járvány eddigi legsúlyosabb évében pedig meghaladta a háromszázat (301), ez pedig azt jelenti, hogy másfélszer annyian haltak meg, mint az elmúlt tíz évben átlagban.

A lakosság száma valószínűleg meredekebben zuhant volna, ha az ún. bekötözők számának rekordja ezt nem ellensúlyozza. Ez ugyanis 642-t tett ki, és ez legalább 2000 óta nem volt ennél magasabb, a 600-at is csak két évben haladta meg egy picit. A rezidens parkolás bevezetése a tavalyi magas számhoz olyan módon járulhatott hozzá, hogy sokan, akik már eddig is Dunaszerdahelyen éltek, most jelentkeztek be, ugyanis a rendszer így biztosít számukra a lakásuk közelében ingyenes parkolót. Arról pontos adat nincs, hogy ez hány „beköltözést” indokolt, az összeshez képest viszont közel százzal voltak kevesebben az elköltözők (545).

Dunaszerdahelyt illetően 2000-ig visszamenőleg rendelkezünk adatokkal a lakossági mutatók terén:

Év / szül. / elhalál. / bekölt. / elkölt. / összlakosság 2000 / 229 / 124 / 275 / 383 / 23 891 2001 / 166 / 152 / 315 / 426 / 23 730 2002 / 174 / 154 / 474 / 581 / 23 643 2003 / 181 / 175 / 491 / 558 / 23 582 2004 / 188 / 163 / 401 / 449 / 23 559 2005 / 207 / 182 / 367 / 518 / 23 433 2006 / 205 / 154 / 417 / 538 / 23 363 2007 / 178 / 184 / 449 / 552 / 23 254 2008 / 184 / 165 / 457 / 570 / 23 160 2009 / 217 / 203 / 279 / 382 / 23 071 2010 / 185 / 196 / 384 / 465 / 22 979 2011 / 197 / 179 / 379 / 529 / 22 847 2012 / 218 / 199 / 428 / 479 / 22 815 2013 / 206 / 229 / 426 / 494 / 22 724 2014 / 206 / 182 / 555 / 502 / 22 801 2015 / 198 / 187 / 602 / 487 / 22 927 2016 / 171 / 223 / 534 / 554 / 22 855 2017 / 178 / 216 / 557 / 618 / 22 756 2018 / 179 / 193 / 606 / 517 / 22 827 2019 / 195 / 258 / 501 / 497 / 22 768 2020 / 186 / 277 / 533 / 477 / 22 733 2021 / 181 / 301 / 642 / 545 / 22 710

(SzT)