Képtelen tovább nézni, amit Matovič csinál – távozik a Za ľudí-tól egyik legismertebb képviselője!

Miroslav Kollár (Za ľudí) korábban sem spórolt a kritikával, ha Igor Matovičról volt szó, most viszont betelt nála a pohár.

Kollár, aki egyébként parlamenti képviselői funkciója mellett Galgóc polgármestere, távozik a koalícióból, a Za ľudí-ból pedig azért lép ki, hogy ne nehezítse a koalíciós párt helyzetét.

Kollár szerint minden demokratikus országban távozott volna már minimálisan az egészségügyi miniszter a kialakult helyzet miatt.

"A mi esetünkben Igor Matovič miniszterelnöknek is személyes konzekvenciákat kellene levonnia. Személyesen és politikailag is ő felel a járványellenes intézkedésekért, a koncepció hiányáért, a következetlenségért, a rossz időzítésért, és azért is, hogy a nyilvánosság elvesztette bizalmát az intézkedésekben. Mivel abszurd módon beleszeretett az országos tesztelésbe" - fogalmazott Kollár.