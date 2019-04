Képviselő nélkül maradna a Híd és az MKP is. Itthon is, Brüsszelben is

A rendszerváltás óta nem volt olyan, ami most körvonalazódik: ha most lennének a választások, sem a pozsonyi, sem pedig a brüsszeli parlamentbe nem jutna be szlovákiai magyar politikus. Ilyen eredményt mért a Focus ügynökség.

Vége a dalnak, a politikai megosztottság meghozta a gyümölcsét. Szinte azonos eredményt hozott a legfrissebb közvélemény-kutatás, függetlenül attól, hogy az a nemzeti parlamenti mandátumokat, vagy az európai parlamenti helyeket próbálta számszerűsíteni.

Mindkét esetben a Smer nyerné a választásokat, és ugyancsak mindkettő felmérésben a Híd is, meg az MKP is kimaradna a parlamenti osztoskodásból. A nemzeti parlamenti voksolás során a Bugár Béla vezette párt 4,5 százalékot szerezne, addig a Menyhárt József irányította tömörülés három százalékot gyűjtene be. Még ennél is rosszabb eredményt érnének el a májusi európai parlamenti választásokon, ami azt jelentené, hogy pakolhatnának a felvidéki magyar honatyák a brüsszeli és a strasbourgi irodáikból is.

Jelenleg úgy néz ki, sem a kormánypárti Híd, sem pedig a parlamenten kívüli MKP sem szerezne mandátumot a soronkövetkező uniós megmérettetésen, amire a következő hónap 25-én kerül sor.

A Focus kutatása szerint még mindig a Robert Fico vezette Smer a legnépszerűbb tömörülés, amelyre 21,6 százaléknyian szavaznának. Őket a Kotleba vezette szélsőséges ĽSNS követi, 12,9 százalékkal. Az SaS-nek 11,3 százalékot mérnek. Aztán következik négy párt, amelynek 11 - 8 százalék közötti a tetszési indexe – az OĽaNO-nak, a Sme rodinának, KDH-nak, valamint a Progresszív Szlovákia - Spolu koalíciónak. Alig 5 százalékot elcsípne az SNS is, nem úgy az a két párt, amelyik az itt élő magyarok voksait próbálja begyűjteni.

A közvélemény-kutatás azt mutatta ki, hogy a Hídra majdnem 4 százaléknyian szavaznának, míg az MKP képviselőit a polgárok 3,24 százaléka szeretné Brüsszelben tudni.

A Focus az adatokat márciusban gyűjtötte be.

(euractiv.sk/TASR)