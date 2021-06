Kérdések és válaszok - minden, amit érdemes tudni, mielőtt megkapná a koronavírus elleni oltás második adagját

Napról napra nő a beoltott személyek száma Szlovákiában – a legfrissebb adatok szerint már kb. 850 ezren vannak azok, akik a koronavírus elleni vakcina második adagját is megkapták. A TV Noviny összegyűjtötte a legfontosabb kérdéseket és válaszokat a második oltással kapcsolatban.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Mikor kapok sms-t a második oltásról?

Az Egészségügyi Információk Nemzeti Központja (NCZI) néhány nappal korábban értesít mindenkit, akit beoltottként jelentettek be az oltóközpontokból.

Hány nappal az első oltást követően várhatom a következő időpontot?

Akit a Pfizer/BionTech vakcinájával oltottak be, az általában 28 nappal az első oltást követően számíthat a második adagra. Az egészségügyi minisztérium szerint az első és a második adag között 28-48 nap telhet el. Az AstraZeneca esetében ez 10-14 hét.

Mit tegyek, ha nem kapok értesítést a második oltásról?

Aki nem kap sms-t, annak az NCZI azt tanácsolja, hogy hívja fel a call centrumot a 02/32 35 30 30-s telefonszámon, vagy az egészségügyi minisztérium ügyfélszolgálatát (0800 174 174). Ha valaki külföldön tartózkodik, a +421 222 200 910-s számot kell hívni.

Sokaknak a nyaralószezonra jön ki a második oltás időpontja, vagy előfordulhat, hogy más okból nem tud megjelenni az adott időben. Megváltoztatható az időpont?

Lehetséges, de ebben az esetben is szükséges hívnia az NCZI call centrumát, és elmagyarázni a helyzetet.

Miután megkaptam az időpontot a második oltásról, megváltoztathatom önként a helyszínt? Ha például az első adagot Pozsonyban kaptam meg, a másodikat viszont Besztercebányán szeretném beadatni.

Igen, ez is lehetséges, de ebben az esetben is érdemes hívni az NCZI call centrumát. Megmondják, hogy a preferált oltóközpont kapacitása engedi-e, hogy ott adassuk be az oltást, vagy inkább menjünk az eredeti helyszínre.

A második oltás után mások a mellékhatások, mint az első után? Igaz, hogy ez a vakcina fajtájától is függ?

Igen, ez igaz. Az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatal (ŠÚKL) szerint minden gyógyszernek, illetve vakcinának lehetnek nem kívánt mellékhatásai, amelyek nem feltétlenül jelentkeznek mindenkinél. A Pfizer/BioNTech és a Moderna esetében például a második adag beadása után figyeltek meg gyakoribb és intenzívebb mellékhatásokat. Az AstraZenecára viszont ennek pont az ellenkezője jellemző.

Mit történik, ha az első és második oltás között megfertőződöm koronavírussal?

Amennyiben valaki a két oltás között átesett a fertőzésen, a második adag vakcinát 7 nappal azt követően kaphatja meg, hogy leküzdötte a vírust és nem tapasztalt tüneteket, illetve 14 nappal azt követően, hogy leküzdötte a vírust, de még vannak tünetei. Ebben az esetben is érvényes, hogy fel kell hívni az illetékes ügyfélszolgálatot.

Mikor ne menjek második oltásra?

38 fokos lázzal járó akut fertőző betegség esetén nem javasolt az oltás beadása. Ha a második adagot nem kaphatjuk meg az adott időben, fontos, hogy amint lehetséges, megkapjuk. Az oltási ciklust nem kell elölről kezdeni. Szintén érdemes hívni az ügyfélszolgálatot.

A szakértők kiknek nem javasolják a második oltást?

A kellő immunitás kialakítása érdekében mindenkinek javasolják a második adag beadását. Kivételt képeznek azok, akiknél az első adag beadása allergiás reakciót, anafilaxiás sokkot váltott ki. Ez általában az oltást követő 15 percben jelentkezik.

Az immunrendszer szempontjából nem probléma, ha később oltatom be magam?

Ha valaki lemarad a második oltás időpontjáról, a szakértők szerint a lehető leghamarabb be kell adatni a vakcinát. A két oltás közti hosszabb idő gyengébb védettséget eredményezhet.



(tvnoviny.sk)