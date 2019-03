Keressük a dél-szlovákiai régió legjobb pincér- és szakácstanoncait!

A Gastro Cup szerdán 9.00-tól veszi kezdetét a MOL Aréna VIP Gold termének látványkonyhájában.

„A dél-szlovákiai régióból 6 középiskola – a Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola Dunaszerdahelyről, Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunaszerdahelyről, a Jednota FSZ Magán Szakközépiskolája Somorjáról, valamint a Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola Gútáról, a Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola Hidaskürtről, a Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola Galántáról, a Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola Hidaskürt nagymegyeri kihelyezett tagozata, 10 szakács és 4 pincér verseng majd„ – mondta Dóka Tímea, a Kukkonia polgári társulás elnöke.

A versenyzőknek 60 perc áll majd a rendelkezésükre, hogy a regionális alapanyagokat felhasználva elkészítsenek két fogást. A főétel sztárja a sertésszűz lesz. A verseny témája a szezonalitás, ennek jegyében két tavaszi fogást várunk a versenyzőktől, amelyet a legmodernebb konyhatechnológia segítségével készítenek el. A pincéreknél a meghatározott témához alkalmas terítést, a menüsort, a borlap összeállítását, illetve a dekantálást is pontozzák majd.

A szakmai zsűri értékelni fogja a tálalást, a felszolgálást, az étel bemutatását, és nem utolsó sorban az ízvilágát, de figyelemmel követi majd az elkészítési folyamatot is. A pincérek feladata megteríteni az asztalt, összeállítani egy alkalomhoz illő ital- és menüsort, valamint prezentálni a megfelelő felszolgálási módot.

A zsűri oszlopos tagjai Bindics Imre étekmester, Horváth Szilveszter neves magyar séf, aki a Kukkónia legjobb étele elnevezésű 2018-as gasztronómiai verseny bíráló bizottságának is tagja volt. Az értékelésben segítségükre lesz a szlovák gasztronómia egy kiemelkedő alakja is.

„Nem titkolt szándékunk a Junior fordulóval, hogy támogassuk a tanulók szakmai fejlődését, felkutassuk a tehetségeket és segítsük őket már most a munkába állás útján. Kiemelten támogatjuk a régió specialitásait. Szeretnénk megismertetni a világgal Kukkonia ízvilágát és, a helyi értékeket. A kötelező étel készítését kiegészítjük a helyi jellegzetes élelmiszerekkel, alapanyagokkal. Elengedhetetlennek tartjuk a – közösségi, de az egyéni – boldogulás szempontjából is a modern főzési technológiák ismeretét. A versenysorozatnak társadalomformáló szerepet is szántunk, célunk a kompromisszumok nélküli minőségi gasztronómia megvalósítása” – hangsúlyozta Molnár Anna a Kukkonia marketingosztályának vezetője.

A verseny a Kukkonia polgári társulás és a Junior Klub Kuchárov a Cukrárov szervezésében valósul meg.

Támogatóink: Banquet.sk, OOCR Žitný ostrov - Csallóköz, Panta Rhei, Minit, Andrea Shop, valamint a Villa Rosa és a Hotel Amade Château éttermek és szakácsaik.

-k-