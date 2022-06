Kérjetek bocsánatot! Egész Európát maga alá gyűrné Putyin csecsen verőembere (VIDEÓ)

Csak pár nap telt el azóta, hogy Putyin feltétlen csecsen híve, Ramzan Kadirov bejelentette, Ukrajna lezárt ügy, őt már Lengyelország érdekli. Azóta kissé megnőtt az étvágya az észak-kaukázusi diktátornak, és már egész Európára feni a fogát. Leglábbis ez derül ki a legújabb videójából, amelyiken röviden felvázolja, mi is a tennivaló.

Ha rajta múlna, ő elfoglalná az európai országokat, amelyek vezetői csúnya dolgokat mondanak az orosz államfőre. "Én fokozatosan elfoglalnám ezeket az országokat, és aztán Amerikának nem maradna szövetségese" - hangzik az ördögien átgondolt terv. És különben is, a háborúnak - mert ő aztán nevén meri nevezni ezt a hivatalosan különleges katonai műveletnek hívott barbárságot - szóval ennek a háborúnak addig kell tartania, amíg nem oldják fel az Oroszország ellen megszavazott összes szankciót, és amíg nem kérnek mindezért bocsánatot.

In his latest video, Ramzan Kadyrov explains what he'd do if he were in charge of Russia pic.twitter.com/8esP2ENwVs