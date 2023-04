Kérte bejegyeztetését a Jablko párt, májusban közgyűlést tart

Összegyűjtött több mint 10 ezer támogató aláírást a Jablko párt és kérte bejegyeztetését a belügyminisztériumtól, május közepére tervezi az alakuló kongresszusát – jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján Lucia Ďuriš Nicholsonová EP-képviselő. A kongresszuson manifesztumot akar elfogadni a párt. Ďuriš Nicholsonová azt is hozzátette, ha úgy látják, nem lesz esélyük bejutni a parlamentbe, más pártokkal is összefognának, vagy nem indulnak a választáson.