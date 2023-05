Kertészkedünk: Cseresznyetermesztők figyelem! Rajoz a cseresznyelégy!

Sajnos gyakran jönnek hozzánk termelők június végén, amikor lassan már érik a cseresznye azzal a panasszal, illetve kéréssel, hogy pirosodik a cseresznyéjük és kukacos. Adjunk rá „valami háromnapos permetet”.

Képen: A cseresznyelégy apró, alig lehet észrevenni (A szerző felvétele)

Tudomásom szerint cseresznyére olyan rovarölő szer, amelynek az élelmezési várakozási ideje három nap lenne nem létezik. A Pirimor 7 napos, de házikerti felhasználása nem engedélyezett.

A probléma azonban nem ez. Amikor ugyanis észleltük, hogy „nyűves a cseresznye” akkor már nagyon elkéstünk a védekezéssel.

Képen: Cseresznyelégy kinagyítva (Foto: Internet)

Gondoljunk csak bele – ha el is tudnánk pusztítani a férgeket, azok akkor is a gyümölcsben maradnának, vagyis nem lenne sok értelme.

A felelős ezért a kellemetlen jelenségért a cseresznyelégy. Védekezni ilyenkor, az elvirágzás után, május első dekádjában kell ellene.

A rajzását megfigyelhetjük oly módon, hogy a fára sárga ragacsos lapokat rakunk ki, és figyeljük, van-e rajta cseresznyelégy. Ha van, akkor haladéktalanul be kell avatkoznunk.

Jelen esetben nem kell a sárga lapok kirakásával bajlódniuk. Nyárasdon e cikk írása előtt (vasárnap, május 5-én) észleltem nem is kevés cseresznyelegyet rajozni kedvenc Lapins cseresznyefánkon. Ezért is fogtam neki a cikk megírásának, hogy megosszam Önökkel is ezt az észlelést, hogy mielőbb tudjanak védekezni.

Védekezni, de mivel?

Két készítmény is a rendelkezésünkre áll. A Mospilan 20 SP egy kitűnő, felszívódó szer. Élelmezésügyi várakozási ideje 14 nap. Elsősorban a korai fajtáknál jól meg kell fontolni a használatát. A később érő fajtákra nyugodtan lehet alkalmazni. A másik szer az egykori Decis hatóanyagát tartalmazó kontakt Sanium Ultra, amely hét napos.

Magyarországon engedélyezett erre a célra a Karate Zeon is. Ott cseresznyére, meggyre, szívó és rágó kártevők ellen engedélyezett a biológia Neemazal TS is.

Javaslom, először permetezzenek a hosszabb várakozási idejű Mospilan 20 SP-vel, majd néhány nap után kontrázzanak rá a Sanium Ultrával. Mindkét esetben tegyenek hozzá tapadószert, esetleg levéltápot.

Képen: Sajnos itt már nincs segítség (Foto: Internet)

Ne csak a cseresznyéket, hanem a meggyeket is kezeljék le, azok is veszélyben vannak.

Van egy teljesen természetes módja is a cseresznyelégy elleni védekezésnek.

Erre a minap az egyik vásárlónk ébresztett rá. Egy idős hölgy volt, akit nem érdekelt, hogy mivel kell permetezni a féreg ellen, egyszerűen korai fajtát akart ültetni, hogy ne kelljen permetezni. Ilyen fajta például a Karešova.

Sikeres védekezést kívánok!

Angyal József, AGROCENTRUM Nyárasd

