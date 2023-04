Kertészkedünk: Most kell védekezni a monília ellen!

Az utóbbi években a csonthéjasok egyik leggonoszabb ellensége a monília gomba. Mikorra várnánk, hogy a finom gyümölcs beérik addigra szinte a szemünk láttára megy tönkre, illetve rothad le a fáról a félig érett gyümölcs, aszott múmiát hagyva maga után.

"A védekezést a monília ellen már a virágzás kezdetén meg kell kezdeni"

A monília gomba a fák kérgén, a kérgen található sebeken és az előző évről a fákon maradt gyümölcsmúmiákon telel át, s innét fertőz vissza tavasszal. Ezért fontos metszéskor (ha nem tettük meg az ősz folyamán) a múmiákat eltávolítani, illetve begyűjteni. Épp ennyire fontos a bőséges rezes szerrel történő tavaszi lemosó permetezés, amellyel szintén nagyon hatásosan védekezhetünk ez ellen a betegség ellen.

"Éréskor már nem lehet a monília ellen védekezni"

A csonthéjasokat (meggy, cseresznye, kajszibarack, őszibarack, nektarin, szilva, mandula...) közvetlen virágzás előtt, virágzáskor és a virágzás végén kell permetezni monília ellen. A monília ugyanis a virágon keresztül hatol be a növénybe és fertőzi meg nemcsak a friss hajtásokat, de az egész fát. Hideg, csapadékos időben a gomba fokozottan fertőz. Meleg száraz időben kevésbé.

A megtámadott és megfertőzött virág megbarnul és elszárad. Az ilyeneket ajánlatos eltávolítani mégpedig úgy, hogy a hajtással együtt lemetszük. Az élő, egészséges hajtásrészből is metszünk hozzá úgy 15-20 cm-es részt.

A korábbi fajták már virágzásban vannak, ezeket haladéktalanul le kell kezelni. Vannak fajták, amelyek most kezdenek virágozni, ezeket is lehet, illetve kell már permetezni az első permettel. Amelyek pedig még csak erős bimbós állapotban vannak azokkal még érdemes inkább várnunk.

Milyen szert használjunk ?

Javaslom a virágzás kezdetén a felszívódó Signum szert, majd virágzáskor váltani a Prolectus-ra. A virágzás végén javaslom a biztonság kedvéért még egyszer megismételni a kezelést a Signummal. Magyarországon be van vizsgálva monília ellen a nálunk is kapható Chorus, valamint a Switch 62,5 WG is. A permetlébe tegyünk tapadószert is a jobb hatás érdekében.

A szintén magyarországi Hortiservice® által kidolgozott Aminoret szermaradék mentes technológia szerint a monília ellen bevethetők biológiai készítmények is a virágzás alatt. Ezek pedig a tejsavó és a Chitopron 5% keveréke. Az utóbbi szer nálunk is kapható, természetesen a tejsavó (srvátka) is.

Angyal József, AGROCENTRUM Nyárasd

