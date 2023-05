Kertészkedünk: Palántaültetés – megfejelve biológiai készítményekkel

Reméljük, a fagyok elvonultak, itt az ideje a fóliás paprika, paradicsom, egyéb hajtatott zöldségek ültetésének. Hadd legyen itt néhány jó tanács az ültetéshez. A múlt század nyolcvanas éveiben a háztájiban paprikaültetéskor bevett szokás volt az ültetőgödröket beszórni Perozin, Orthocid, Fundazol készítményekkel megelőzendő a gombás megbetegedéseket. Szerencsére ez már a múlté.

Képen: A mikorrhiza gombák ellenállóvá teszik a növényt, fokozzák a hozamot (a szerző felvétele)

Vajon hogyan fokozhatnánk a terméshozamot, és főleg növényeink ellenállóságát modern, természetbarát szerekkel? Erre próbálok válaszolni az alábbiakban.

Ideális esetben a fóliasátrunkat az őszi ásás idején jól betápláltuk érett istállótrágyával. Az most szuper jó tápanyagokkal látja el növényeinket. Viszont ha ezt nem tettük meg, mivel érett istállótrágya már alig van, hiszen háztáji állat is alig akad falun is... azért van megoldás.

Ültetés előtt néhány nappal érdemes a talajba dolgozni Cererit műtrágyát. Nemcsak az alap elemekkel, tehát nitrogénnel, foszforral, káliummal látja el növényeinket, hanem nyomelemekkel is, amelyek szintén nagyon fontosak a növények fejlődésehez. Ajánlatos betartani a csomagoláson feltüntetett dózist, nem lesz több a termésünk, ha túladagoljuk, épp fordítva.

Lehet, hogy Önök is inkább a biológiai készítményeket részesítik előnyben a vegyiekkel szemben. Ez esetben szóba jöhet a például granulált marhatrágya (MarhaJó). Kitűnően helyettesíti az istállótrágyát, hiszen abból készül. Az istállótrágyával szemben az óriási előnye, hogy tiszta, könnyű vele dolgozni és garantáltan gyommagoktól mentes. Bedolgozhatjuk a fóliasátor talajába ültetés előtt, s utána néhány nappal jöhet a paprika, paradicsom, uborka, egyebek ültetése.

Vannak azonban (szerencsére) már más modern készítmények is, amelyekkel növelhetjük a termés mennyiségét, és főleg javíthatjuk kiültetett növényeink ellenállóképességét, egészségi állapotát.

Képen: Aktuális biológiai készítmények (a szerző felvétele)

Ilyenek például a mikorrhiza gombák, amelyek szimbiózisba lépnek a növények hajszálgyökereivel. Megnövelik a növény hajszálgyökereinek felületét, s a növény sokkal jobban fel tudja venni a tápanyagot. Növekszik a növény stressztűrő képessége, jobban ellenáll a betegségeknek. Ilyen készítmény a Symbivit®, amely öt fajta mikorrhiza gombát tartalmaz. Legjobb kijuttatni mindjárt palántázáskor, közvetlenül ültetés előtt az ültetőgödrökbe. A gombák felszaporodnak a gyökérzónában. Jótékony hatásukat az egész vegetáció során kifejtik, őszig.

Mikrobiológiai gombaölőszer a Trifender, amely Trichoderma asperellum gomba törzsét tartalmazza. Növeli a növények gyökerének ellenálló képességét, védi őket a talajból fertőző gombák ellen. Növeli a növények fotoszintézis aktivitását, ezzel növeli a terméshozamot. Kijuttatható ültetés előtt a talajra permetezve és bedolgozva, de ültetés után is beöntözve. Csökkentett dózisban két menetben is alkalmazható. A két kezelés között legalább egy hétnek kell eltelnie. Szabadföldön egy szezonban kétszer, hajtatásban maximum három alkalommal javasolt alkalmazni.

A felsorolt szerek alkalmasak a hajtatott paprika, paradicsom, uborka termesztésében, de a szabadföldi zöldségkultúrákban is.

Kellemes ültetést, gazdag, egészséges hozamot kívánok!

Angyal József, AGROCENTRUM Nyárasd

