Kertészkedünk: A szőlő nyári növényvédelme

Az idei nyár időjárása sok bosszúságot okoz a szőlőtermesztőknek. A hosszú forró napok a lisztharmat terjedését segítették erőteljesen. A napjaink esőzései a peronoszpórának kedveznek nagyon. Emellett a feketerothadás is fenyegeti a szőlőültetvényeket, hamarosan pedig a szürkepenész jelent veszélyt az éppen érő bogyóknak.

Képen: Lisztharmat szőlőlevélen és fürtön

Aki nem védekezett rendszeresen ezen gombák ellen annak bizony komoly kára keletkezhet, s nem számolhat számottevő terméssel. Hozzánk is több termelő fordul segítségért: „Nem tudom mi lehet az - olyan hamuszürke foltok vannak a szőlőm szemein?“ – és hasonló panaszokkal.

A lisztharmat, ha már ennyire megtámadta már a fürtöt is, akkor azon már nincs sajnos segítség. Sokkal korábban el kellett volna kezdeni a védekezést, pontosabban a megelőzést. A megtámadott szemek megkeményednek, népiesen „kövesek” lesznek, hasonlóan, mint a köszméte esetében.

Védekezésnek viszont van értelme, a tőke jövőjét illetően is. Hiszen ha nem avatkozunk be, tönkre mehet az egész tőke is, a jövő évi terméssel együtt.

A lisztharmattal együtt védekezzünk a peronoszpóra ellen is. Permetezéskor gondoljunk mindkét betegségre. Valamint a szerek megválasztásánál fokozattabban ügyeljünk azok egészségügyi várakozási idejére, hiszen a korai fajták lassan érnek.

Képen: A peronoszpóra tipikus tünete szőlőlevélen - az úgynevezett "olajfoltok"

Milyen szereket használhatunk?

Felszívódó szerek lisztharmat ellen a Vivando és a Dynali. Az utóbbi a feketepenész ellen is hatásos. Szintén szisztémikus a Cabrio Top, amely hat a peronoszpórára is. A felszívódó szerekhez javaslom tegyenek kontakt szert a jobb azonnali hatás végett. Kumulus, Sulfurus, Thiovit áll rendelkezésre.

Peronoszpóra ellen a Cabrio Top-on kívül használhatják az Orvego-t, amely két hatóanyagot tartalmaz - kontakt és felszívódó is. Két másfajta hatóanyag van a Profiler WG szerben, amelyről a gyártó azt állítja, hogy specialista a szőlő peronoszpóra ellen. Érdemes kipróbálni. Ezek után a szerek után használhatjuk a réztartalmú Cuproxat SC-t, vagy a Kocide 2000, Champion 50 WP-t.

Szürkepenész (botrytis) ellen megelőzésképpen bevethetjük a Cantus-t (35 nap), vagy a Prolectus-t.

Magyarországon a botrytis ellen engedélyezett a Qualy is, 21 napos élelmezési várakozási idővel.

Sok volt ez a vegyszer? Lassan érik a szőlő, s nem tudnak dönteni: Permetezzenek, de már lassan szedegetni lehet a csemegeszőlőt, vagy már ne fújassák le, de nagyon fennáll a veszélye, hogy beüt a ménkű gombabetegség formájában? Azt hiszem van megoldás.

Képen: Feketerothadás levélen és fürtön

Tamašek Zoltán a biológiai növényvédelem szakembere ajánlja ezekben a napokban a szőlő védelmében

lisztharmat ellen a Folicit (40 ml/10 l víz) plussz peronoszpóra ellen PlanTonic (50ml / 10l víz) , plussz CuproTonic (20 ml / 10 l víz) szereket. Ehhez még a jobb lefedettség érdekében Biomit (30 ml / 10 l víz) és tapadószernek Boroil (10 ml / 10 l víz ). Mindezt külön külön feloldani és együttesen kijuttatni.

Szürkepenész ellen a magyarországi szakirodalom megemlíti a szintén biológiai Polyversumot. A szürkepenész ellen ajánlott a PowerOf-K és Chitopron 5 % készítmény is.

Hol lehet ezeket a természetes szereket beszerezni?

A felsorolt biológiai készítmények ma már minden, magára egy kicsit is adó gazdaboltban kaphatók, hiszen egyre többen használják őket.

Sikeres védekezést kívánok!

Angyal József, AGROCENTRUM Nyárasd

