Kertészkedünk: Tetvek, tetvek, tetvek

A csapadékban igazán bővelkedő, sőt túltengő időjárás, hozzá a meleg léghőmérséklet szuper jól kedvez a levéltetvek felszaporodásának. Van is belőlük bőven, bármerre is nézünk a háztáji termelésben, a nagyüzemi gazdálkodásban, vagy a szabad természetben. Amellett, hogy a levéltetvek meglehetősen fékezik a kultúrnövények fejlődését nagyobb veszélyt jelentenek úgy, mint a vírusok hordozói és terjesztői (ún. vírusvektorok). Ez is a fő oka, hogy szigorúan fel kell ellenünk lépnünk.

Képen: Van vegyszerválaszték a levéltetvek ellen

(Fotók: A szerző felvételei)

Szerencsére ellenük van elég széles szerválaszték, hagyományos vegyszerekből és biológiai készítményekből egyaránt.

Amennyiben nagyon meglepték a levéltetvek valamelyik növényünket, nem elégséges egyszer lepermetezni. A kezelést pár nap múlva meg kell ismételni másfajta szerrel. Lássuk, melyek ezek!

Képen: Levéltetvek rózsán

Karate Zeon 5 CS – Egy régi, de bevált, ismert szer. Kontakt és gyomorméreg hatása is van. Előnye, hogy idegessé teszi a rovarokat, a rejtett helyen megbújó egyedek is előbújnak és lakmároznak a szerből. A szívogató és rágó rovarok ellen egyaránt hat. A levélteveken kívül hatásos az üvegházi molytetű, almamoly, hernyók, hagymalégy és földibolha ellen is.

Mospilan 20 SP – Egy kiváló felszívódó, azaz szisztémikus növényvédőszer, de kontakt módon is hat. Az egész levélbe felszívódik, nemcsak a levél felszínén fejti ki hatását. A tetveken kívül jól hat megelőzően is az almadarázs és szilvadarázs ellen, a tripszek, molyok és a fehér apró molytetvek ellen is.

Képen: Alig észrevehetők a levél fonákán megbújó levéltetvek

Gondola – Egy viszonylag új készítmény. Hasonlóan az előzőhöz kontakt és felszívódó hatása is van. Mint idegméreg hat a kártevőkre akár 14-21 napon keresztül is. Kijuttatása után már néhány órával észlelni lehet hatását. Tetveken kívül a már említett fehér apró molytetvek (népiesen: liszteske) ellen is nagyon hatásos.

Multirose – Ez egy kombinált permetszer, amelyet a rózsák védelmére hoztak létre. A levéltetvekre a Delthametrin hatóanyaga hat (néhai Decis), a rózsákat megtámadó gombabetegségek ellen pedig a Tebukonazol hatóanyag (néhai Folicur Solo). A rózsák védelmében ezt a szert ajánlom, elég, ha teszünk hozzá tapadószert és valami jó levéltápot.

Sanium Ultra – Kontakt szer, hatóanyaga ugyanaz, mint a jól ismert Decisnek volt (Delthametrin). Hatása is hasonló, vagy talán azonos. Kiváló a levéltetvek ellen, de használhatjuk a földibolhák, lepkék hernyói, krumplibogár, hagymalégy és szőlőmolyok ellen is.

SANIUM System – Ez már egy príma újdonság. Úgy egy éve kapható a gazdaboltokban. Különleges, teljesen új hatóanyagot tartalmaz, amely már 1-2 órán belül blokkolja a szivogató rovarokat. Az alkalmazás után egy nappal már látványos hatása van. Egyik előnye, hogy a hajtatott zöldségeknél (paprika, paradicsom, uborka, cukkini, padlizsán) élelmezési várakozási ideje mindössze 3 nap. Másik nagy előnye, hogy a kijuttatása után még nyolc hétig (!) védi a kezelt növényt az újbóli tetűfertőzés ellen (a gyártó szerint). A tetveken kívül nagyon jól működik a molytetvek és burgonyabogár ellen is.

Képen: Tetvek szívogatásától deformált paprika levelek

Biológiai szerek

Szándékosan hagytam a végére a biológiai szereket. Nem azért, mert nem fontosak, épp ellenkezőleg.

Kertészetünkben is egyre nagyobb hangsúlyt kapnak, hiszen nem mindegy, milyen környezetben dolgozunk.

Ajánlom őket Önöknek is.

Képen: Biológiai szerek levéltetvek ellen

NovaFerm Orion – Mikroorganizmusok spóráit tartalmazza. Növeli a növények természetes ellenálló képességét, növeli a hozamot. Egy sor rovarkértevő ellen hatásos, mint például a levéltetvek, kukoricamoly, tripszek, lepkék hernyói, burgonyabogár, üvegházi molytetű és mások. Előnye, hogy alkalmazásával nem alakul ki rezisztencia, nincs egészségügyi rizikója. Minden permethez hozzá lehet keverni, amelynek nincs antibakteriális hatóanyaga.

Neemazal TS – Nem kimondottan egy új szer. Az újdonság az benne, hogy az elmúlt években egy sor kártevő ellen bevizsgálták. Az indiai Neem fa olaja ez a készítmény. Nagyon jól hat a levéltetvek, krumplibogár, üvegházi molytetű, atkák, aknázómolyok, tripszek, gyümölcsmolyok, araszolók, lepkék hernyói és más szívó és rágó rovarok ellen. Nem hat azonnal, kell néhány nap, hogy szembetűnő legyen a hatása. A kezelést egy hét után ajánlott vele megismételni. Körtére tilos használni, más gyümölcsökre ajánlott.

Karanimba Mikro – Szlovák termék, a Neemazal TS mondhatni tovább gondolt változata. A Neemazal TS hatóanyagához tettek még karanja olajat, amely főleg nyomelemekben nagyon gazdag. Szintén nem ajánlják körtére és tilos réztartalmú szerrel keverni. Nagyon jól hat a fent említett kártevők ellen, s egyúttal edzetté teszi a növényeket, fontos mikroelemekkel látja el őket.

Sikeres védekezést kívánok Önöknek a levéltetvek és más rovarok ellen is!

Angyal József, AGROCENTRUM Nyárasd

