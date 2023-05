Kertészkedünk: Új érdekes fajták a csemegeszőlők birodalmából

Küllemükkel a kert, illetve udvar díszei, termésükkel a család kedvencei lehetnek.

Valjok – Szuper korai, gyönyörű gyümölcsű fajta, tájainkon már augusztus elején szüretelhető. Fürtje a 2 kg-ot is simán elérheti. A legfinomabb szőlők közé tartozik. Bogyói gömbölyűek, kemények édesek, muskotályos hangsúllyal, amelyben egy kis körteízt is érezni. 12-18 g tömegűek.

Képen: Vajlok (fotó: internet)

Jubilej Novočerkasska – Egy igazi óriási bogyójú különlegesség. Oroszországban nemesítették a Talisman és Rizomat fajtákból. Szintén korai, már augusztus elején szedhető. Laza, de kiegyensúlyozott fürtjei nem ritkán a 2,5 kg-t is felülmúlják. Hosszúkás, zöldes-narancs színű édes bogyói ropogósak, húsosak. 16-18 g tömegűek. Cukorfoka 16-19 %. Magja apró, nem zavaró. A bogyó nem reped. Erős növekedésű, bőtermő.

Ruslan – Az egyik legmegbízhatóbb és legnagyobb gyümölcsű korai kékszőlő. Augusztus első hetében érnek ovális, harmonikusan kellemes ízű bogyói, amelyek könnyen meghaladják a 20 g-ot is. Íze kicsit a finom érett szilvára emlékeztet. Minden évben gazdagon terem. Gyakran hoz termést az oldalhajtásokon is. Buja növekedésű. Az új nemesítések közül az egyik legkeresettebb csemegeszőlő.

Vostorg – Kiváló korai nagybogyójú és nagyfürtű csemegeszőlő. Augusztus első felében már szüretelhető. Oroszországban nemesítették. Bogyói 24x27 mm nagyságúak, 8-12 g tömegűek. Húsa lédús, ropogós, nagyon édes. Cukortartalma 19-26% (!). Termelők elmondása szerint nagyon megbízható fajta, rendszeresen terem. Sokáig a tőkén tartható károsodás nélkül.

Kišmiš Bravissimo – Különleges korai magnélküli kékszőlő, ukrán nemesítés. Már augusztus elején szedhető. Ahhoz képest, hogy magnélküli fajta ovális bogyói mégis nagyok, a 20 g-ot is elérik. Íze kellemesen harmonikus, húsa lédús, édes. Cukortartalma 18%. Héja vékony, viaszos bevonatú. Fürtje közepesen laza, az 1 kg-ot is eléri. Buja növekedésű, termékeny fajta, termésválogatást igényel. Fagyoknak -23 C°-ig ellenáll. Betegség ellenállósága átlagon felüli.

Bajkonur – Boris Rebrik szerint a lusta ember szőlője. Olyan termesztőnek való, aki nem tud vele sokat törődni. Ellenálló, zöldmunkára nem igényes. Biztonsággal terem minden éven. Sötétkék, már-már fekete. Nagy, akár 1 kg-os fürtök és nagy bogyók jellemzik. Héja közepesen vastag. Húsa kemény, ropogós, harmonikus ízű. Cukortartalma magas, 16-19%. Oroszországban nemesítették. Betegségeknek, fagyoknak fokozottan ellenáll.

Képen: Bajkonur (fotó: internet)

Ararat – Nagyon bőtermő, megbízható magnélküli csemegeszőlő. Szeptember elején érik. Nagyméretű, 800 g, de akár 1500 g-os fürtöket is terem. Fürtjei kúp alakúak, közepesen elágazottak. Nagy, 10 g körüli bogyói megnyúltak, húsosak, lédúsak és ropogósak. Nagyon édesek, repedésre nem hajlamosak. Héja közepesen vastag, nem zavaró. Buja növekedésű.

Dubovskij Rožovij – A legkeresettebb és legkedveltebb fajta az utóbbi években. Oroszországban nemesítették. Korán érik és óriási fürtöket nevel. Fürtjei nem ritkán az 1500 g-ot is meghaladják. Vállasak, kúp alakúak, közepesen lazák. Bogyói nagyon nagyok, 50 x 29 mm, átlag 20 g tömegűek. Sötét rózsaszín - bordó színűek. Nagyon lédúsak, harmonikus ízvilággal, 1-2 maggal. Rendkívül buja növekedésű, ha nem tartjuk kordában képes az egész udvart befutni. A kacson keletkező fürtöket is érdemes meghagyni, mert azokat is beérleli. Betegségeknek, fagynak kitűnően ellenáll.

Képen: Dubovskij Rožovij (fotó: internet)

Vasilisa 2 – Egy korai vadonatúj nemesítés. Már augusztus elején szüretelhető. Fürtje 800-1200 g tömegű, közepesen laza. Bogyói megnyúltak, 20-25 g tömegűek. Húsosak, ropogósak. Nem repednek. Cukortartalma magas. Nagyon bőtermő, de a szép nagy fürtök elérése érdekében termését redukálni kell. Fagyoknak -23 C°-ig ellenáll.

Képen: Vasilisa 2 (fotó: internet)

A fent említett fajták nagyon jól ellenállnak a gombabetegségeknek és a nagyobb fagyoknak is. Egy átlagos évben elegendő 3-4 permetezés is egy szezonban.

Angyal József, AGROCENTRUM Nyárasd

