Kerületi focikalauz: Bajnokik az 50-es jegyében

A koronavírus-járvány miatt Szlovákiában másodszor is bevezették a szükségállapotot. A tömegrendezvényeket ugyan nem tiltották be teljesen, viszont az összes eseményre, így a futballmérkőzésekre is 50 fős létszámlorlátozás vonatkozik. Amennyiben a két csapat játékosai, a szakmai stáb tagjai, a játékvezetők, a rendezőgárda létszáma túllépi az ötvenet, akkor a nézők jelenléte nélkül zajlanak a párharcok.