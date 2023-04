Kerületi focikalauz: Felső-csallóközi riválisok párbaja Jányokon és Illésházán

A III. liga Nyugati csoportjában a húsvéti ünnepkörben csütörtökön is játszottak bajnoki mérkőzéseket. Gólözön szemtanúi voltak a futballhívek Vágsellyén, ahol 8 találat, 4:4-es döntetlen került a krónikába. A Vág-parti stadionban kétszer is vezettek a vendéglátók, akik a mérkőzés folyamán 2:4-es állásból mentettek pontot. A galántaiak esélyesként fogadják soros vetélytársukat, az érsekújváriak is szeretnének végre három pontot szerezni a tabellaszomszéd Inter elleni összecsapáson.