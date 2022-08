Kerületi focikalauz: Járási riválisok párbaja Gútán

A III. liga Nyugati csoportjában az érsekújváriak, a vágsellyeiek és a garamkálnaiak még nyeretlenek. Ezúttal egy újabb esély kínálkozik arra, hogy javítsanak mérlegükön. A garamkálnaiak az új idényben még veretlen galántaikkal csatáznak a pontokért. A nagyölvediek mérkőzése elmarad.

Cséfalvay Á. András illusztrációs felvétele

A Nyugat-szlovákiai Régióbajnokságban a Komáromi járást képviselő klubok csapatainak presztízscsatájára, a gútaiak és az ógyallaiak párbajára fókuszálnak a futballhívek. Eddig csak vereségig jutottak, három meccsen egyszer találtak az ellenfél kapujába a marcelházaiak. Vajon a Boleráz vendégeként képesek lesznek-e elrugaszkodni a holtpontról? A bősiek és a lévaiak soros bajnokiját szeptember közepén pótolják.

A Nyugat-szlovákiai V. liga Délkeleti csoportjában (Hummel liga) a nagymegyeriek három egymást követő bajnokin kilenc pontot gyűjtöttek be. Gólkülönbségük is tekintélyt parancsoló: 10:1. A sikeres idénykezdés után a tabella éléről várják a folytatást. Mi több, a labdarúgó Szlovák Kupában (Slovnaft Cup) szerda délután vendéglátóként 2:1 arányban fektették két vállra a III. ligás Malženice csapatát. „Ami a következő bajnokit illeti, Pozbán nagy kihívás vár ránk. Annál is inkább, hogy a szerdai kupameccsen elfáradtak a fiúk. Fontos lesz a megfelelő regeneráció” – fogalmazott Varga Károly, a termálosok edzője. Mátyusföldi derbi zajlik Negyeden, ahol az ugyancsak százszázalékos teljesítménnyel büszkélkedő nádszegiek a sorozat folytatására koncentrálnak.

A VI. liga Déli csoportjában ezúttal csupán két csallóközi régiórangadó (Jányok–Nagyabony, Nyárasd–Illésháza) szerepel a kínálatban. A jányokiak még nem találtak legyőzőre, a nagyabonyiak azonban remek játékerőt képviselnek. Az illésházaiak még nem szereztek pontot, ezen változtatni a Nyárasd vendégeként nagy falatnak ígérkezik.

A VI. liga Keleti csoportjában a tabellaelső tardoskeddiek hazai környezetben folytathatják őszi szárnyalásukat.

Alábbi összeállításunkban a bajnoki mérkőzések kezdési időpontját, valamint a találkozókat irányító játékvezetők nevét közöljük.

III. LIGA NYUGATI CSOPORT, 4. forduló – szombat, 16.30: Hamsik Academy Banská Bystrica–Sereď (Fúsek), Garamkálna–Galánta (Bláha), Inter Bratislava–Martin (Marsal), Vrakuňa–Vágsellye (Švolík), Častkovce–Nové Mesto nad Váhom (Husár). Vasárnap, 10.30: Bánová–Érsekújvár (Batiz).

Elmarad: Malženice–Beluša (pótlás: szeptember 21.), Podkonice–Nagyölved.

NYUGAT-SZLOVÁKIA, IV. LIGA (RÉGIÓBAJNOKSÁG), 4. forduló –szombat, 17.00: Boleráz–Marcelháza (Švolík), Pata–FC ViOn Zlaté Moravce B (Sedlár), Gúta–Ógyalla (Šima). Vasárnap, 17.00: FC Nitra–Gbely (Ježík), Lednické Rovne–Ímely (Hybský).

Hétfő, 17.00: Trebatice–Kozárovce (Kukan D.).

Elmarad: Lehota pod Vtáčnikom–Bős (pótlás: szeptember 14.), Léva–Jaslovské Bohunice (pótlás: szeptember 15.).



NYUGAT-SZLOVÁKIAI V. HUMMEL V. LIGA, DÉLKELETI CSOPORT, 4. forduló – szombat, 17.00: Tovarníky–Ujlót (Volf), Pozba–Nagymegyer (Chlebo). Vasárnap, 17.00: Ekel–Zselíz (Hádek), Podhájska–Udvard (Kubica), Šurany–Branč (Santa), Zsitvabesenyő–Párkány (Meluš), Negyed–Nádszeg (Srnec), Naszvad–Šoporňa (Štrba).

NYUGAT-SZLOVÁKIA, VI. LIGA, DÉL, 4. forduló – szombat, 17.00: Jányok–Nagyabony (Grznár). Vasárnap, 16.00: Csenke–Hidaskürt (Marinčák); 17.00: Nyárasd–Illésháza (Gádoši), Egyházkarcsa–Jóka (Fuňák), Nagyfödémes–Lég (Jurenka), Kismácséd–Csallóközcsütörtök (Debnár).

NYUGAT-SZLOVÁKIA, VI. LIGA, KELET, 4. forduló – vasárnap, 17.00: Bánov–Muzsla (Kiss), Tardoskedd–Dulovce (Dragula), Kmeťovo–Szőgyén (Petránek), Černík–Ipolyság (Sák), Óbars–Podlužany (Kukan Zs.), Komjatice–Lipová (Šima), Ipolyszalka–Nyitranagykér (Barát).

(ái)