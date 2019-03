Kerületi focikalauz: Rostislav Prokop irányításával kezdenek az illésházaiak

A bősiek Belušán kezdik a pontvadászatot.

„Nehéz mérkőzésre van kilátás, de győzni szeretnénk. Remélem, vasárnapig a sérültjeink is felépülnek, s a legerősebb összeállításban kezdjük a tavaszi pontvadászatot. A legnagyobb fejtörést a több poszton is bevethető Cingel állapota okozza” – nyilatkozta hírportálunknak Radványi Miklós, a csallóköziek rutinos trénere. A téli holt idényben több egykori futballistájukkal erősítettek a sereghajtó érsekújváriak, akik az élen tanyázó Púchov otthonában igyekeznek ponto(ka)t rabolni. A Nyitra-parti zöld-fehérek nem titkolják: nagy lemaradásuk ellenére is szeretnék megőrizni III. ligás tagságukat.

A nyugat-szlovákiai IV. liga délkeleti csoportjában foghíjassá vált a mezőny. A nagytapolcsányiak ugyanis egy héttel a tavaszi rajt előtt kiléptek a bajnokságból.

Mivel az élen telelő, veretlenül menetelő hodosiak az idénynyitón éppen Nagytapolcsányban vendégszerepeltek volna, ezért a hétvégén szabadnaposok. Szentpéteren elmarad a találkozó… Rostislav Prokop személyében vasárnap régi-új edző irányításával vágnak neki a pontvadászat tavaszi folytatásának az illésházaiak. „Prokop elődjétől, Marián Tibenskýtől azért köszöntünk el, mert a folytatást illetően különböztek az elképzeléseink. Egyébként új szakvezetőnk ismerős környezetbe tért vissza, néhány esztendővel ezelőtt, a IV. ligás időszakban, már irányította kollektívánkat” – tájékoztatott az edzőváltás hátteréről Lelkes Tibor, a mezőny felső-csallóközi újoncának klubelnöke.

A nyugat-szlovákiai V. liga déli csoportjában két helyszínen (Szap-Csiliznyárad–Nagymegyer, Nagymagyar–Nagyabony) csallóközi régióderbi zajlik. Az újonc kisudvarnokiak legutóbb szeptember 16-án győztek, a tavaszi nyitányon a sereghajtó Felsőszeli otthonában vethetnek véget nyeretlenségi szériájuknak.

A nyugat-szlovákiai V. liga keleti csoportjában Komáromi járást képviselő alakulatok, az ekelik és a hetényiek presztízscsatájára fókuszálnak a szurkolók.

Alábbi összeállításunkban a szombaton és vasárnap lebonyolításra kerülő párharcok kezdési időpontját és a találkozókat irányító játékvezetők nevét közöljük.

TIPOS III. LIGA, NYUGAT-SZLOVÁKIA, 16. forduló – szombat, 14.30: Pov. Bystrica–Malženice (Pecek), Púchov–Érsekújvár (Valentová), Garamkálna–N. Mesto n/V. (Gašparovič). Vasárnap, 10.30: FC Nitra B–Nagyölved (Matulová); 14.30: Vágsellye–Sp. Trnava B (Sárai), Trenč. Teplice–Galánta (Šima), Beluša–Bős (Fehér), Led. Rovne–FC ViOn Zl. Moravce - Vráble B (Santa).

NYUGAT-SZLOVÁKIAI IV. LIGA, DÉLKELET, 16. forduló – szombat, 14.30: Gúta–Tovarníky (Černek), Marcelháza–Kozárovce (Kotrec). Vasárnap, 14.30: Šurany–Ímely (Bogár), Illésháza–Párkány (R. Farkaš), Alsószeli–Újlót (id. Janus), H. Obdokovce–Hrušovany (Šlosár).

Elmarad: Szentpéter–Negyed.

Szabadnapos: Hodos.

NYUGAT-SZLOVÁKIAI V. LIGA, DÉLI CSOPORT, 16. forduló – vasárnap, 14.30: Egyházkarcsa–Šoporňa (Cvešper), Jányok–Nádszeg (Belanský), Szap-Csiliznyárad–Nagymegyer (Patka), Nagymagyar–Nagyabony (Bazsó), Nyárasd–Vága (Sklenár), Felsőszeli–Kisudvarnok (J. Kováč), Vágfarkasd–Csenke (Kukan Zs,), Lég–Kismácséd (Hubinský).

NYUGAT-SZLOVÁKIAI V. LIGA, KELETI CSOPORT, 16. forduló – szombat, 14.30: Nagykeszi–Ipolyszalka (Barczi). Ekel–Hetény (Grédi). Vasárnap, 14.30: Perbete–Kmeťovo (Marinčák), Zsitvabesenyő–Ógyalla (Piaček), Tardoskedd–Ipolyság (Drábik), Naszvad–Udvard (Bányi), Podlužany–Nyitranagykér (Miksa), V. Ďur–Léva (Majcher).



