Kerületi focikalauz: Újrakezdés örökrangadóval Nagyabonyban, presztízscsatával Nagymegyeren és Léván

Szlovákiában az utóbbi hetekben nagyot javult a járványügyi helyzet. A tilalmak feloldásának, az enyhítéseknek, köszönhetően az amatőr sport is zöld utat kapott. A Nyugat-szlovákiai kerületi bajnokságban legutóbb tavaly október közepén rendeztek bajnoki párharcokat. Az illetékes szervek döntése alapján június végéig az elhalasztott, valamint a 2020/21-es évfolyam őszi idényére tervezett bajnoki összecsapásokat pótolják be. Méghozzá nézők jelenlétében! Fontos tudnivaló, hogy a belépőjegy mellé negatív tesztre, vagy oltási bizonylatra is szükség lesz. Rendhagyó módon fél távnál bajnokot avatnak, kieső viszont nem lesz. A csapatok a 2021/22-es idényben abban a bajnoki mezőnyben folytathatják szereplésüket, ahol tavaly augusztusban kezdték. A hosszúra sikeredett kényszerpihenő után e hét végén a 11. forduló párharcai zajlanak.