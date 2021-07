Keselyűk, tökök

Az ugyebár evidens, hogy a heti rendszerességű letartóztatások és tanúvallomások által lassan leszalámizódó Smer és ex-Smer pártok számára a választási időszak lerövidítéséről szóló népszavazás elsősorban a büntetőjogi felelősség megúszásának reményével kecsegtetett. Volna.

Illusztrációs felvétel (TASR)

A kormánykoalíció pedig eddig pártonként is, együtt is kábé csak lapított, csupán most nagy a szája, miszerint 600 ezer polgár jogai csorbulnak azáltal, hogy az alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette a népszavazást erről a kérdésről.

Mindegy, hogy eddig az ő bőrükre ment a dolog…

Most ugyanis már lehet vadászni a 600 ezer csalódott aláíró jövendőbeli szavazatára.

Az szintén hozhat pontokat valakinek, hogy a köztársasági elnök asszonyra keni a felelősséget, amiért az ellenőriztette a legfőbb talárosokkal a népszavazás fölöttébb nonszensz tartalmi / formai vonatkozásait. Mondván, hogy ez a liberális, sőt progresszív (most már – eszem a szívüket – a progresszív is ugyanolyan szitokszó, mint a liberális, ehhez lásd még az MKP elnökségének legutóbbi nyilatkozatának 2. mondatát Fidesznyalás-ügyben), szóval ez a progresszív libsi nő, mindegy, hogy az AB döntött, de akkor is megfosztotta jogaitól a félmilliónál több polgárt és punktum.

Márpedig ez így tényszerűen nem igaz.

(Minimum olyan ellentmondásos hülyeség, mint hogy a szlovák mélynemzetiek az állam önállóságát évtizedek óta többféle pártok színeiben mindenképpen védenék, most pedig, hogy elszakítván azt a csehektől a határokon valóban védeni kell az állam lakosainak egészségét, következetlenségükben összeverekednek a határt védő rendőrökkel…)

A keselyűk pedig vegyék tudomásul, hogy éppenséggel alkotmányozó többségük van a parlamentben, így semmi, még az elnök asszony sem gátolhatja meg őket abbéli demokratikus gerjedelmükben (ha lesz nekik ilyenjük a szájaláson túl), hogy íziben megváltoztassák az alkotmányt és magukra szabadítsák a népharagot. Nosza rajta, kedves koalíció!

Beültem az első sorba, vettem tökmagot, várom az öntökönszúrásos előadást.

Persze tudjuk, hiába várom, mert akkora töke nincs a koalíció tökfejeinek, hogy kitegyék magukat a sok szempontból jogos és reális következményekkel járó kritikának. Csak étvágyuk van hozzá. És pofájuk.