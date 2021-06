A keszegfalui községi bíró négy katonafia

Csallóközi lenyomatok CCLXXVIII.

A keszegfalui megálló jelenleg lakóház (www.vasutallomasok.hu)

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(CXLIX. rész)

Lehet, hogy az alábbi bő százéves hír a mai keszegfalvaiak számára nem szolgál új információként, lehet, hogy igen. A benne szereplő hősök azonban megérdemlik figyelmünket, mi több tiszteletünket. Sorsukat ezeddig nem állt módunkban feltárni, de a nevüket kétségtelenül jegyezzük meg. Megérdemlik.

Lolák Károlynak, Keszegfalva község elhunyt bírájának az 1914. évi mozgosításkor négy fia vonult be katonának. Mindvalahányan az orosz harctérre kerültek. Az 1915. szeptember havi közlemények szerint a legidősebb fivér, Dezső a veszprémi honvédgyalogezred szakaszvezetőjeként immár hónapok óta nem adott hírt magáról. Gyula, a komáromi 12. gyalogezred szakaszvezetője betegen tért vissza a harctérről. Kornél az 5. közös huszárezred szakaszvezetőjeként került a frontra, ahol csakhamar őrmesterré léptették elő. Mint gyaloghuszár az egyik legvéresebb ütközetben vett részt Nyugat Galíciában. A harctéren találkozott Jenő öccsével, aki szintén gyaloghuszár. A két testvér ettől fogva nem hagyta el egymást. A Lubán körüli harcokban azonban Lolák Jenő súlyosan megsebesült, s bátyja a legnagyobb ellenséges tűzben kimentette őt. Most az egyik bécsi hadikórházban fekszik sebesülten. Ott tűzték a mellére az Ezüst Vitézségi Érmet, mert egy patrulozás alkalmával több oroszt ejtett foglyul, s fontos felderítő szolgálatot végzett. Ezért tizedessé léptették elő. Kornélnak szintén útban van a kitüntetése. Ő most került haza Keszegfalvára – betegen.

*

Elhunyt Vaszary Kolos bíbornok, Magyarország volt hercegprímása, a Szentbenedekrend kimagasló tagja. A megboldogult áldásos munkája Komáromban kezdődött, ahol a bencés gimnázium tanára volt, de főapát korában is gyakran visszajárt a rendház komáromi falai közé.

*

Gúta község képviselőtestülete rendes őszi közgyűlésén elhatározta, hogy a vasútállomáshoz vezető ún. Győri utca járdáját kiépítteti, melynek aprómunkálatai máris elkezdődtek.

*

A komáromi Apollo mozgószínház műsorán 1915. szeptember 9–10-én a következő művek szerepeltek: A halálos szerelem – dráma három felvonásban, Maxi az akasztófán – vígjáték két felvonásban, Delila – egy katonaszökevény története három felvonásban, A vadorzó – dráma két felvonásban.

Lelkes Vince