Keszegfalván nagy a gyász

Csallóközi lenyomatok CCCIII.

Archív felvétel

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(CLXXIV. rész)

Keszegfalván Ibolya Mártonné szül. Borsányi Fanny, aki fiatal, életerős asszony volt, s leánykorában a falu szépének mondták őt, 1915. október elején harmadik gyermekének adott életet – pontosabban: két ikerlánya született. A korabeli sajtó értesülései szerint azonban „az anya – mert a gólyalátogatás után korán felkelt betegágyából – vérmérgezést kapott, és meghalt”. A csöpségek egészségesek.

A szerencsétlen asszony a helybéli Borsányi József tekintélyes gazda 30 éves lánya. A családban nem ez volt az első tragédia. A gazdaember legidősebb fia, Gyula még a háború előtt a komáromi gazdasági iskola mellett az országúton agyonlőtte magát. A másik fia, János a harctéren elesett. Harmadik fiának, Sándornak srapnell tépte le a lábát.

A tragikus sorsú család iránt az egész faluban nagy a részvét.

*

Egy elesett kadétnál találta az alább idézett levelet Polatsek Gyula főhadnagy, majd eljuttatta azt a Komáromi Ujság szerkesztőségébe. A megható tartalom a lap 1915. október 21-i számában volt olvasható: „Kedves fiam! Mindnyájan jól vagyunk. Hugod iskolába jár egy hete s szorgalmasan tanul. Már tudja is, mi az »i« meg »e«. Alig várja, hogy ő írjon tenéked. Hogy kadett lettél, örülünk nagyon, s hogy neked is van vitézségi érmed, mint nagyapának is volt hajdanon. Nemsokára itt lesz majd a béke, és ismét együtt lehetünk veled. Csókol anyád.

*

Adományok a kultúrkórháznak: Baranyay Gézáné (Kurtakeszi) 1 kosár dió, 75 üveg paradicsom, Baranyay Géza (Kurtakeszi) 300 liter tej, Szűcs J. Józsefné (Bokod) 1 kosár barack, Fejérváry Gézáné (Nagykeszi) 16 kg alma, 7 kg méz, Ghyczy Dénesné 6 liter bor, Parallné (Bök puszta) 5 liter tejfel, 3 és fél kg túró, Baranyay Gézáné (Kurtakeszi) 16 üveg paradicsom, 100 fej káposzta, Berzsenyi Janosits Józsefné 10 üveg kompót, Princsik Jánosné (Kurtakeszi) 1 pár csirke.

*

A komáromi Apollo mozgószínház (Ferenc–József-rakpart) műsorán 1915. október 22-én, szombaton és 23-án, vasárnap a Pardon, tévedtem! című bohókás kinemaszkecs szerepel négy részben.

Lelkes Vince