Készüljünk fel, hetente tesztelünk, míg szebb nem lesz a színünk!

A Dunaszerdahelyi és a Galántai járásban is készülnek a tesztelésre, noha tesztek egyelőre kis mennyiségben vagy egyáltalán nem állnak rendelkezésre. A dunaszerdahelyi járási elöljáró szerint lesz teszt, ugyanakkor jobb lesz felkészülni, hogy hetente le kell teszteljük magunkat, míg a fertőzöttségi helyzet nem javul annyira, hogy a Covid-automata alapján "halványodhatnak" a járások színei a jelenlegi feketéről, illetve bordóról.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András

Csütörtökön délelőttől fokozatosan egyre több település tájékoztat a megszokott fórumain a folytatódó tesztelésről. Ezeket pénteken portálunkon is összegezzük, alább viszont a teszteléssel kapcsolatban felmerülő problémákra, illetve tudnivalókat boncolgatjuk, amelyek jórészt azonosak mindenhol.

„A községnek jelenleg annyi teszt áll rendelkezésére, amennyivel le tudjuk tesztelni azon gyermekek szüleit, akik készülnek vissza az oktatási intézményekbe. Ha a kormány a rendelkezésünkre bocsátja a többi igényelt tesztet is, a megszokott módon fogunk tesztelni a hétvégén”

– közölte Nádszeg község (Galántai járás) a Facebook-oldalán csütörtökön délelőtt. Néhány órával később tájékoztattak a tesztelés részleteiről. Eszerint pénteken 14 és 19 óra között azokat tesztelik, akiknek az iskola- és óvodanyitás kapcsán van szükségük negatív tesztre, tehát a pedagógusokat és más iskolai, óvodai alkalmazottakat, illetve a gyermekek szüleit. Szombaton és vasárnap aztán hagyományos módon tesztelik a lakosokat reggel 8 és este 18 óra között.

„A tesztelés célcsoportokra vonatkozik – a február 8-tól iskolát vagy óvodát látogató gyerekek szüleire és azokra, akik nem tudnak otthonról dolgozni, mert a munkáltató ezt nem tudja biztosítani”

– emlékeztetett ugyancsak Facebook-oldalán Csallóközcsütörtök község (Dunaszerdahelyi járás). Hozzátették, pénteken kapnak tájékoztatást az antigéntesztekről, addig viszont nem tudják garantálni, hogy az önkormányzat biztosítani tudja az újabb hétvégi tesztelést.

Őry Péter csallóközcsütörtöki polgármester megkeresésünkre legnagyobb problémának a bizonytalanságot nevezte meg, amit az eredményez, hogy pénteken tudják meg, kapnak-e elegendő tesztet – ami Csallóközcsütörtök esetében kb. 1300 – illetve az, hogy hétről hétre változik azok köre, akik jogosultak vagy akik számára javasolt a tesztelés.

„Ami a mintavételi csapatokat illeti, már az ősz folyamán is bevezettünk egy rendszert, ami szerint váltják egymást, és akit lehet, pihentetünk, míg mások végzik a tesztelést. Ettől függetlenül mindenki kimerült. Egy további probléma, hogy az adminisztrációt végző munkatársak ugyanúgy részt vesznek a tesztelésen és keresztülhalad rajtuk mindenki, aki oda érkezik, viszont nem jogosultak az oltásra, tehát ki vannak téve a fertőzésveszélynek” – szögezte le.

„A kezdéshez egyelőre elegendő teszttel rendelkezünk, pénteken azonban újabb szállítmányt kapunk, amelyet megkaphatnak az egyes települések” – árulta el érdeklődésünke Michal Deraj, a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal elöljárója.

Megerősítette azt is, hogy a hivatalos útmutató szerint most azok számára ajánlják a tesztelést, akiknek be kell járniuk a munkahelyükre, továbbá azoknak, akik hétfőtől iskolába és óvodába adják a gyermeküket, valamint a végzős középiskolásoknak, akikre ugyancsak érvényes a tesztelési kötelezettség iskolalátogatás esetén.

Deraj beszélt arról, hogy zajlanak az egyeztetések arról, hogy esetleg tovább szűkítsék a kört azokra a munkavállalókra, akik a napi munkatársaik mellett is sok emberrel, pl. vásárlókkal találkoznak, erről azonban még nem született döntés.

Felmerült korábban az is, hogy a tesztelést az iskolák szerveznék és végeznék, ehhez azonban iskolai mintavételi helyszín (ŠOM) státuszt kellene biztosítani számukra. A járási elöljáró ugyanakkor közölte, hogy ettől pillanatnyilag eltekintenek, mivel a jelenlegi, önkormányzati szervezésű tesztelés bevált, az adminisztratíva és az emberek is alkalmazkodtak ehhez, és nem jó mindig változtatgatni. A települések jelentős részében egyébként is iskolákban tesztelnek, a változás így lényegében ennek csak a jogi hátterét érintené.

„Fel kell készülnünk arra, hogy hétről hétre szükségünk lesz negatív tesztre a munkába járáshoz, illetve a gyerekek iskolába engedéséhez, amíg nem javul a helyzet annyira, hogy a Covid-automata enyhébb fázisaiba léphetünk át – hangsúlyozta az elöljáró – Ez az egyetlen módja annak, hogy gyorsan és viszonylag nagy eséllyel kiszűrjük a fertőzött személyeket, csökkentsük a kórházakra nehezedő nyomást, és megóvjuk az emberek egészségét.”

(SzT)