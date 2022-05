Két bajnoki címmel tértek haza Horvátországból a Seishin Karate Klub növendékei

A Seishin Karate Klub különítménye három harcossal indult útnak Horvátországba, Samobor városába.

Fotók: Seishin Karate Klub (További képekért kattints!)

A megnyitó után – ahol Sensei Markovics Jánost, a Szlovák Shinkyokushin Szervezet elnökét is köszöntötték – megkezdődtek a küzdelmek. Az eseményen Horvátország, Magyarország és Szlovákia száz versenyzője vett részt.

"A gyerekek kiválóan küzdöttek, szépen betartva az edzői utasításokat. Először Sárai Csongor lépett tatamira, és két fejrúgással szépen győzött. Vígh Larának is sikerült legyőznie a nagyon harcias ellenfelét. Neki sajnos csak egy küzdelme volt. Molnár Dominik kiválóan kezdett, egy fejrúgással vezetett is, de sajnos mivel egy fejjel magasabb volt az ellenfele, így fordítani tudot. Ennek ellenére Dominik kiválóan helyt állt. Csongor második és harmadik küzdelmét is Ipponnal nyerte, így megérdemelten állhatott fel a dobogó legfelső fokára, és lett a torna legtechnikásabb versenyzője" – fejtette ki a Seishin Karate Klub elnöke, Sensei Markovics János, és egyúttal köszönetet mondott Hupian Kristínának az edzői segítségért.

Eredmények:

1. helyezettek: Sárai Csongor - serdülő kategória (Keszegfalva), Vígh Lara - Ifi kategória (Ekecs)

3. helyezettek: Molnár Dominik - serdülő kategória (Keszegfalva)

A következő megmérettetés, a szlovák bajnokság Dunaszerdahelyen lesz június 4-én.



(para)