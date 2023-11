Két év után egyéni tárlattal mutatkozik be ismét szülővárosában, Somorján Mayer Éva

Mayer Éva szülővárosában két év után mutatkozik be ismét egyéni tárlattal, ahol az elmúlt öt év alkotói tevékenységének keresztmetszetéül szolgáló grafikai-installációin, folyamatban lévő grafikai sorozatain keresztül enged betekintést útkeresésének, előre mutató feldolgozási folyamatának jelenlegi állásába, amely a hiányérzeten átlépve az elfogadás, elengedés reményteli szakaszába érkezett.

A kiállítás olyan témákat jár körbe, amelyek a hittel, a magánszférával és a nyilvánossággal, a belső, személyes értékekkel, valamint a kollektív, társadalmi normák és az egyénre nehezedő elvárások közt feszülő ellentmondásos viszonyrendszerrel, a személyes traumákkal és a társadalmi szinten tabunak számító kérdésekkel foglalkoznak.

Mayer Éva évek óta az anyaságra, annak hiányára, valamint az ebből fakadóan átélt egyéni és kollektív elakadások, traumatizált helyzetek tematizálására, feldolgozási lehetőségeire keres alternatívákat egyrészt az általa kifejlesztett hagyományos grafikai eljárások és a digitális képalkotási technikák ötvözésével létrehozott és fejlesztés alatt álló egyéni technikájával, vizuális eszközeivel, másrészt a sors- és nőtársakkal folytatott aktív kommunikációjával. Túllépve egyéni élményeinek direkt bemutatásán, közösségi szintre emeli a problémák feltárásának, vállalásának és feldolgozásának szükségességét, melyet az általa kiépített, az európai kultúra és vallás alapvető szimbólumaira épülő tárgyközpontú motivikus rendszerén keresztül közvetít, ahol a tárgyak önmaguk funkcióján túlmutató szimbolikus jelentést hordoznak, tájai, épületei szinte kizárólag az emberre, illetve az ember lélekállapotaira és spiritualitáshoz fűződő viszonyára vonatkoznak.

A művész jelenlegi szociális, szociológiai, társadalmi témákat feldolgozó, saját szűrőjén áttranszformált alkotásai között szerepel a Madách Imre születésének 200. évfordulójára az Országút folyóirat megrendelésére az Ember tragédiája 15 színét feldolgozó grafikai mappához készült három alkotása, mely első alkalommal kerül bemutatásra a budapesti Nemzeti Színház kiállítása után. A madáchi életfilozófiai gondolatok aktualizálására és időtlenségük bemutatására alkalmazott vizuális nyelve, a néhány szimbólumot egyesítő komponálási módja, az akvarell, a fotó, valamint a különböző szkennelési, előhívási és 3D-s modellezési technikák kombinációjából létrejövő transzcendens ízzás, „belső ragyogás“ visszatérő elemei munkásságának.

MAYER ÉVA MADÁRETETŐK VÖLGYE

2023.11.10. – 2023.11.27.

Kiállítás-megnyitó: 2023.11.10. (péntek)

Köszöntőt mond: Orosz Csaba polgármester

A kiállítást megnyitja: Bodó Renáta

Zene: Mayer József

Cím: Korona Udvar, Fő utca 46., Somorja

A kiállítás egyeztetés szerint más időpontban is megtekinthető, egyeztetni az alábbi telefonszámon lehet: 031 5900 402.

Szeretettel várnak minden érdeklődőt!

Mayer Éva (1983) Pozsonyban született, Somorján és Budapesten él és alkot. Tanulmányait 2008-ban fejezte be a Magyar Képzőművészeti Egyetem képgrafika és vizuális nevelőtanár szakán. 2018-ban doktori fokozatot szerzett a Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájában. 2013-ban szakmai munkája elismeréseként Munkácsy-díjjal tüntették ki. Külföldi tanulmányúton volt 2007-ben Corkban (Írország), 2015-ben pedig a prágai Akademie výtvarných umění-n végez szakmai kutatómunkát. Kiállításai révén rendszeresen szerepel különböző szlovákiai, magyarországi és külföldi fórumokon. Emellett kultúraszervezőként is tevékenykedik, és több kurátori projekt is kötődik nevéhez. 2011 óta működtetett DUNARTCOM Somorjai Nemzetközi Művésztelep ötletgazdája és főszervezője. 2014 óta egyetemeken oktat, jelenleg a Budapesti Metropolitan Egyetem média dizájn tanszék főiskolai docense. Munkáiban évek óta foglalkozik az aktuális társadalmi-, szociális, szociológiai problémákkal, melyek szorosan összefonódnak a személyes életében megtapasztalt élményeivel. Gyakran olyan tabu témákat feszeget, mint a betegség, társadalmi-kisebbségi konfliktusok, az előítéletesség problematikája, a migráció vagy az elmúlás, a gyászfeldolgozás, illetve a hittel és vallással kapcsolatos kérdéskörök gondolatisága. Az egyén és a társadalom viszonya, a közép-európai identitás mibenléte foglalkoztatja.

Munkáinak személyes hangvételű mondanivalóját a kollektív tudat bevonásával egyetemes érvényűvé formálja. Foglalkoztatja a grafika „térgrafikává” való alakítása, grafika-installációi gyakran helyspecifikusak és meghatározó, szerves részét képezik a térnek. Műveit gyakran szakrális terekbe helyezi, ahol szokatlan párosításként, egymást jól kiegészítve működik a köznapiság és a szakralitás. Az installációk mellé gyakran hangot és mozgóképet is párosít. Az utóbbi tizenöt évben több, mint kétszázötven csoportos hazai és nemzetközi kiállításon szerepelt. Műveit kiállították már az Amerikai Egyesült Államokban, Szlovéniában, Macedóniában, Ausztriában, Japánban, Írországban, Olaszországban, Romániában és Németországban is. Részt vett több külföldi művésztelepen és rezidens programon alkotóként: USA-ban, Hollandiában, Szlovéniában, Macedóniában, Romániában, Szlovákiában, Görögországban és Magyarországon.

Támogatók: Somorja városa, KULTMINOR (Mayer Éva a Kisebbségi Kulturális Alap ösztöndíjában részesült).



