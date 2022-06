Két év után újra személyes találkozással valósulhatott meg az Összmagyar cserkészvetélkedő

Két év után újra személyesen rendezhették meg az Össze-SzöVŐ (Összmagyar Szövetségi Vetélkedő Őrsöknek) kárpát-medencei döntőjét, melyen a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség két őrse is részt vett. A megmérettetésre május 28-29. között került sor, melyen öt magyar cserkészszövetség 9 őrse vett részt Kárpát-medence különböző pontjairól.

Fotók: SZMCS archívuma

A vetélkedő a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának égisze alatt - melynek tagja a SZMCS is - 2018-tól minden évben megrendezésre került. A vetélkedő célja, hogy a magyar cserkészszövetségek őrsei megismerhessék egymást, miközben az őrs (5-7 fős kiscsoport) tagjai is összekovácsolódnak. A vetélkedőre három korosztályban nevezhettek az őrsök: kiscserkész (8-10 évesek), cserkész (10-15 évesek) és rover/felfedező (15-19 évesek) korosztályban.

A vetélkedő három online beküldendő fordulóval indult 2021 decemberében. A feladatok havonta jelentek meg, melyek teljesítésére és beküldésére egy-egy hónap állt az őrsök rendelkezésére. A feladatok úgy épültek fel, hogy azok 1-1, másfél órás kiscsoportos foglalkozáson teljesíthetők legyenek és kapcsolódjanak az adott időszak sajátosságaihoz is.

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetségből a három online fordulóban legtöbb pontot összegyűjtő őrsök jutottak tovább a döntőbe. Kiscserkész kategóriában a nagymegyeri 23. számú Arany János cserkészcsapat Vörös Róka őrse, cserkész kategóriában pedig a szintén a nagymegyeri cserkészcsapat Harcos Tigris őrse vehetett részt a döntőn. Rover/felfedező kategóriában a pozsonyi 3. számú Kiskárpátok Hunyadi Mátyás cserkészcsapat Aranyos Mókusok őrse jutott tovább, ők azonban sajnos nem tudtak részt venni a döntőn.

Cserkészek szombat délután érkeztek meg a Budakeszi Vadasparkhoz, ahol a vadaspark látogatás mellett a kalandparkot is kipróbálhatták. Innen a nagykovácsi kastélyparkba utaztak tovább, ahol vasárnap délelőtt zajlott le a döntő.

A döntőn 8 különböző ügyességi és cserkésztudást igénylő feladatot kellett teljesítenie az őrsöknek, melyek mellett 11 extra feladattal szerezhettek plusz pontokat. A plusz pontokkal járó feladatokat akkor tudták teljesíteni, ha össze fogtak egy másik őrssel.

„Ugyan ez egy vetélkedő és nemsokára győzteseket hirdetünk, úgy gondolom, hogy Ti, akik idáig eljutottatok mind nyertesek vagytok! Hosszú utat tettetek meg, országhatárokon is átlépve, hogy elgyertek a döntőre. Az itt töltött rövid, de tartalmas időnk önmagában is ajándék mindannyiunknak, hiszen két év kimaradás után, újra személyes részvétellel szervezhettük meg a döntőt. Sok új barátot és élményt nyertünk nem csak ezen a hétvégén, de az idáig vezető úton, a három online forduló során is, egyes szövetségekben a szövetségi döntőkön. Köszönjük, hogy eljöttetek. Reméljük, jövőre is találkozunk!” – mondta záróbeszédében Halmágyi István Levente a Romániai Magyar Cserkészszövetség mozgalmi vezetője, az Össze-SzöVő szervezője.

Vasárnap a döntő után a cserkészek szentmisén és istentiszteleten vettek részt, ezután következett a kiértékelés és az esemény lezárása. Az SZMCS őrsei két kategóriában is a dobogóra állhattak.

Kiscserkész korosztály:

1. hely: Tigris őrs – Zrínyi Miklós cscs., Horvátországi Magyar Cserkészek

2. hely: Nyuszi őrs – 30. gr. Teleki Sámuel cscs., Romániai Magyar Cserkészszövetség (RMCSSZ)

3. hely: Vörös Róka őrs – 23. sz. Arany János cscs., Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség (SZMCS)

Cserkész korosztály:

1. hely: Róka őrs – Tóthfalusi alakuló cscs., Vajdasági Magyar Cserkészszövetség

2. hely: Vajákosok őrs – 105. Szemlér Ferencs cscs., RMCSSZ

3. hely: Harcos Tigris őrs - 23. sz. Arany János cscs., SZMCS

Rover korosztály

1. hely: Varjú őrs – 44. Dsida Jenő cscs., RMCSSZ

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség 1990. március 11-én alakult újjá, jelenleg közel 1500 tagot számlál. Az elmúlt majdnem három évtized alatt Szlovákia legnagyobb magyar gyermek- és ifjúságnevelő szervezetévé nőtte ki magát. Gyermekekkel és fiatalokkal egyaránt, heti szinten önkéntes nevelőmunkát folytat. Pár évvel ezelőtt önerőből átalakította nevelési módszerét, 2018-ban pedig megújította a Cserkész című havilapot tartamilag, külsőleg egyaránt. A cserkészcsapatokban hónapról hónapra több száz gyermek számára teszik lehetővé a játszva fejlődés élményét.

(szmcs-p)