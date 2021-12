Két éve bevehetetlen erődítményként funkcionál a királyfiakarcsai Gödör Aréna

Újoncként 35 ponttal dobogón telelnek a Dunaszerdahelyi Területi Bajnokság AG Sport (VI.) ligájában a királyfiakarcsaiak. Őszi mérlegük: 11 győzelem, 2 döntetlen és 2 vereség. Az ekecs-apácaszakállasiak elleni pótolt idényzárón ugyan vereséggel zártak, de az összkép rendkívül pozitív. Figyelmet érdemel az a tény is, hogy a Csápai Zoltán játékos edző által irányított alakulat kapta a 16-tagú mezőnyben a legkevesebb találatot, szám szerint 13-at, s az összes hazai bajnokiját (8 meccs, 8 győzelem, 30:5-ös gólkülönbség) megnyerte! Mondhatni bevehetetlen erődítményként funkcionál a Gödör Aréna.

Fotók: Cséfalvay Á. András és Facebook

„Az augusztusi rajt előtt reálisnak tartottuk, hogy az első hatosban teleljünk. Mivel a dobogó legalsó fokáról várjuk a tavaszi folytatást, elégedettek vagyunk. Két vereség csúfítja a félévi bizonyítványunkat. Még most is fájlalom a csallóközkürtiek otthonában elszenvedett 1:2-es kisiklást. Ezen a találkozón már a 10. percben 3:0-ra vezethettünk volna. Sajnos, elpuskáztuk ziccereinket, pont nélkül távoztunk ellenfelünk otthonából. Visszatérve a hazai veretlenséghez, ebben sokat nyomott a latban a (királyfia)karcsai szív. Közhelynek tűnik, de a győzni akarás, a szikra, a tűz, a fiatalok elszántsága a sikerek záloga. Természetesen szurkolóinknak is sokat köszönhetünk. Tizenkettedik játékosként segítették a kollektívát, fergeteges buzdításuk átbillentett minket a holtponton. Éreztük: velünk vannak, töretlenül bíznak bennünk, egy húron pendülünk. Nekik, vezetőinknek és szponzorainknak is nagy érdemük van abban, hogy sikeres évet zárunk” – nyilatkozta a Paraméternek a királyfiakarcsaiak rutinos sikerkovácsa, akik egykor játékosként az élvonalban is letette a névjegyét.

Egyébként nem csupán idén, hanem tavaly is megőrizték hazai veretlenségüket a királyfiakarcsaiak, akik hosszabb kényszerpihenő után 2019-ben tértek vissza a csallóközi focipalettára. Vajon emlékszik-e a tréner az utolsó hazai botlásra. „Két esztendővel ezelőtt, ez még a VII. ligában történt, a vásárútiak zsákmányoltak három pontot a Gödör Arénában. A jó képességű rivális 3:2-es győzelme idején még csupán edzői minőségben tevékenykedtem Királyfiakarcsán. A játék képe alapján a pontosztozkodás igazságosabb lett volna. Attól kezdve egyik vetélytársunknak sem sikerült nálunk három pontot rabolnia” – ecsetelte a 2019. szeptember 14-én zajlott történéseket.

Szilveszter előtt egy nappal már a jövő esztendőre való felkészülést tervezi. „Ha minden a tervek szerint alakul és a koronavírus-járvány miatt hozott, a sportot sújtó intézkedések, megszorítások sem keresztezik elképzeléseimet, akkor január 11-én kezdjük el a felkészülést a tavaszi idényre. Méghozzá heti három edzéssel. A gyakorlásokat előkészületi mérkőzésekkel tarkítjuk. Ami engem illet, negyvenhat évesen elsősorban az edzői feladatokra összpontosítok. Ha úgy érzem, hogy van rá, akkor még játékosként is igyekszek részt vállalni a királyfiakarcsai focisikerekben” – tájékoztatott a jövőt illető elképzeléseiről Csápai Zoltán.

