Két éve sötét erők iktatták ki az SNS elnökét. Vajon most Orbánnal is megteszik ugyanezt?

Ha normális észjárású embernek tartanánk a parlamenten kívülre kormányzott SNS vezetőjét, akkor most meg kellene ijednünk egy kicsit. Mert Andrej Dankónak szerdán megszaladt a keze és Orbán Viktorért kezd aggódni. Konkrétan a tudjuk kik miatt.

Facebook (Andrej Danko - predseda SNS)

Félreállítják Orbánt, ahogy minket is vagy Babišt is? - teszi fel a kérdést a nemzetiek bohókás irányítója a közösségi oldalán megjelentetett friss szösszenetében, melyben kicsit beszólt a lengyel és a cseh védelmi minisztereknek is. Erre azért volt szükség a parlament korábbi elnöke szerint, mert a két szomszédos ország politikusa a magyar kormányfő oroszpárti Ukrajna-politikája miatt nem hajlandó Budapestre menni, és a jól bejáratott V4-es formátumban tanácskozni.

Danko hatalmas jóstehetség, mert úgy látja, az ukrajnai háború befejeződik, és az is lehet, hogy a csehek, az osztrákok és mi is Magyarországra fogunk járni olcsó benzinért. Ami szerinte összefügg azzal, hogy Orbán Kelet-Európa egyedüli magabiztos vezetője. A nagy szlovák gondolkodó felteszi a még nagyobb kérdést, hogy vajon a hétvégén esedékes magyarországi parlamenti választásokon a naiv jólelkek, a pesti kávéházak törzsközönsége, azaz a sorosista szlünyecskárok félre tudják-e állítják-e Orbánt. Aztán egy merészet is állít a pártbeli haverja által pár éve századossá előléptetett politikus. Úgy véli, ha Orbán túléli ezt a választást, akkor 2024-ben Szlovákia is felemelkedik.

Hiszen

"megtörték Babiš hatalmát, és a mi kormányunkét is, azért, hogy leuralják Kelet-Európát. Most Orbánt akarják megtörni". Hogy pontosan kikről beszél a politikai stand-up jeles képviselője, az nem fontos. Azaz hogy, tudjuk kikről! Aki meg úgy tesz, mintha nem is sejtené, az vessen magára!

Azon meg ne lepődjünk meg, hogy Danko kicsit Orbánnak tartja magát, ha már egyszer ők ketten ugyanúgy látják a politikai helyzetet. Ezért is fontos számára, hogy a háborús bűnös Putyin puszipajtása, a magyar miniszterelnök megállítsa a brüsszeli úthengert. Mert hát az az igazi veszély, az EU vagy mi a szösz. És ha ezt a meccset Orbán most megnyeri, az Dankónak is erőt ad, hogy 2024-ben az ő pártja is sikeres legyen. Már csak ez utóbbiért a hülyének is megéri, hogy a magyar kormányfő még négy évnyi hatalmat kapjon az eddigi sorozata mellé.

(sp)