Két exkormányfő egy pácban: az egyik ordibál, mint a fába szorult féreg, a másik meg agyonhallgat és egy pajtának támaszkodva kedélyeskedik

A két szlovák exminiszterelnökre - Robert Ficóra és Peter Pellegrinire - egyre nagyobb figyelem összpontosul, ami annak köszönhető, hogy több bűnbánó és volt magas rangú smeres állami tisztviselő tett vallomást kenőpénzes ügyekről. A Smer vezetője és a Hlas párt irányítója nem egyformán kezeli a növekvő gyanút, írja az Aktuality hírportál.

Üzenet a csűr mellől: szép vasárnapot mindenkinek! (Facebook)

Míg az egyik megpróbálja uralni a médiateret, a másik általában hallgat, vagy csak magát mutogatja a Facebookon. A portál arra emlékeztet, hogy másfél évvel ezelőtt úgy tűnt, Fico lassan otthagyja a politikát: a Smeren belül viszály dúlt, a tömörülés első embere meg akkor háttérbe húzódott. Azonban most új lendületet vett és hatalmas energiával vetette bele magát abba, hogy védelmére keljen néhány megvádolt személynek.

Sajtótájékoztatókat tart, politikai foglyokról beszél és megkérdőjelezi a nyomozást, videókat készít és rendszeresen ír közel 140 ezer követőjének a Facebookon. Egy héttel ezelőtt a Smer vezetője még a bíróságon is megjelent, hogy támogatásáról biztosítsa a vádlottak padján ülő Dušan Kováčik volt különleges ügyészt. Fico ugyanakkor olyan kérdésekkel szembesül, hogy miniszterelnökként nem falazott-e annak a rendszernek, amelyben az oligarchák manipulálták a pályázatokat és megvesztegették a kormányzati tisztviselőket.

A lap által megszólított politikai marketinges szerint Fico ezzel a szereplési kampányával egy átgondolt stratégiát követ, hiszen csak két lehetősége van: vagy túlharsogja, esetleg agyonhallgatja a felmerülő ügyeket. A taktika az adott politikus képességeitől, vérmérsékletétől is függ. A szakember szerint

Fico egész karrierje során inkább a kiabált és ködösített, ami sokáig be is jött neki, ezért nincs oka arra, hogy most változtasson ezen. Főleg ha az ellenzék második legerősebb képviselőjeként szüksége van a nyilvánosság figyelmére.

Peter Pellegrini esete kissé súlyosabb, mert vele kapcsolatban többen is arról beszéltek, hogy csúszópénzt vett át még smeres államtitkárként. Korábban nyilvánosságra került, hogy František Imrecze, a Pénzügyi Igazgatóság volt igazgatója, valamint Michal Suchoba IT-vállalkozó is azt vallotta, hogy Fico egyik oligarcha barátján keresztül juttatták el Pellegrininek azt a 150 ezer eurónyi kenőpénzt, ami azt szolgálta, hogy az adóhatóság vezesse be az eKasa néven futó virtuális pénztárgépet, mert a szoftverrel összefüggő további IT-megrendelések milliós profitot garantáltak volna Suchoba cégének.

A Hlas vezetője - Ficótól eltérően - nem szedi ízekre a témát. Csupán annyit reagált a felhozott vádakra, hogy az hazugság, és soha nem kért senkitől pénzt. Részéről ez ennyi volt, többször nem tért vissza rá. Pár nappal később már

a családi eseményekről posztolgatott, egy csűr ajtajának támaszkodva szép napot kívánt mindenkinek, bemutatta a keresztlányát és a szlovákiai olimpikonok sikereit méltatta. Amíg ő úgy tesz, hogy ez az egész őt nem érinti, Fico kováčikos bírósági felbukkanásakor bevédte korábbi párttársát, mondván: ezek kitalációk.

Pedig korábban Fico kritizálta Pellegrini önmegjelenítését. Úgy vélte, hogy az okos tanácsadói elfelejtettek szólni Pellegrininek, hogy a politika nem csak a fényképekről szól, hanem a konfliktusokról is, amit ő "nem akar megvívni, mert azt gondolja, hogy érvényes az, amit az oroszok mondanak, hogy olyan szép vagy, hogy szinte dalolni is tudsz".

Aztán ezen a héten mégis megszólalt a Hlas vezetője, és minden vádat elutasítva azt mondta, hogy a "cselekmény nem történt meg". A marketinges szakértő szerint ez sem véletlen. Úgy véli, Pellegrini a karrierje során sok mindent agyonhallgatott és kivárt. Ha néha támadásba lendül, nem nagyon megy az neki. Ezért az ilyeen ügyek kommentálását inkább másra hagyja. Azonban ha súlyos vádak hangzanak el, a szakértő úgy látja, már nem segít ez a hozzáállás. Ráadásul több szavazatot vehet el a pártjától, mint a Smertől. Az AKO ügynökség legutóbbi felmérése szerint a Hlas már csak 19,5 százalékkal vezeti a pártok népszerűségi listáját. Ugyanez a társaság februárban még 25 százalékos tábort mért Pellegrini tömörülésének.

(Aktuality)