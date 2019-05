Két gyerek is meghalt a szíriai kormányerők légicsapásaiban

A kormányerők légitámadásaiban legkevesebb 7 ember - köztük 2 gyerek - halt meg és további 14 ember megsebesült. A bombázásokkal Idlíb tartományban lévő településeket vettek célba, két iskolát is bombatalálat ért - közölte a Fehérsisakosok (White Helmets) néven ismert önkéntes mentőszolgálat.

A légitámadások mellett Hama tartományban is heves összecsapások törtek ki a kormányerők és a felkelők között.

A szíriai hadsereg és a vele szövetséges orosz csapatok április végén indítottak offenzívát Idlíb és az északi Hama tartományban a Bassár el-Aszad vezette kormány ellen fegyveresen lázadó ellenzék utolsó zárványai ellen. Idlíb tartomány nagy részét és a vele szomszédos Aleppó, Hama és Latakia tartomány egy részét a szíriai lázadók és a Haját Tahrír as-Sám (HTS) szélsőséges iszlamista ernyőszervezet tartja uralma alatt.

Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja (OSDH) adatai szerint azóta mintegy 670 ember - köztük 210 civil - halt meg az Idlíb és Hama tartományokban folyó harcokban. A kormányerők 16 települést szereztek vissza április vége óta a lázadók által uralt területen - tette hozzá az OSDH.

Attól lehet tartani, hogy a harcok újabb felerősödése miatt további ezrek válnak hajléktalanná, és összeomolhat az Idlíb tartományban nyolc hónapja megvalósult tűzszünet.

A Bassár el-Aszad vezette szíriai kormányt támogató Moszkva és a szíriai ellenzéket támogató Ankara szeptemberben megállapodott abban, hogy demilitarizált ütközőövezetet hoz létre egy 15-20 kilométer széles sávban az északnyugati tartományban, a kormányerőket a felkelőktől elválasztó demarkációs vonal mentén. A zóna magában foglalja a lázadók utolsó bástyájának számító északnyugati Idlíb tartományon kívül a szomszédos Latakia, Hama és Aleppó egyes részeit is. Noha bizonyos előírásokat azóta sem tartanak be a szemben álló felek, és rendszeresek a fegyveres provokációk is, az április végén indított offenzíváig viszonylagos béke uralkodott az övezetben.



MTI