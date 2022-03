Két idős asszonyt is átvertek a csalók Komárom környékén

A komáromi rendőrség az idősekkel szemben elkövetett csalások elszaporodására figyelmeztet.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András (archívum)

Az egyik áldozat egy 88 éves asszony, akinek az állítólagos unokája telefonon keresztül 14 000 eurót követelt, azt állítva, hogy máskülönben öt évre bezárják őt. A nyugdíjas asszony - vélvén, hogy csakugyan az unokájával beszél -, azt válaszolta, hogy otthon csak 500 eurója van, a többi pénzt egy bankban tartja letétben. A telefonáló megelégedett ekkora összeggel is, de az idős asszony ékszereit is elkérte. Egy állítólagos ügyvédnő már a ház bejáratában várt az értékekre. A csalók 500 euró készpénzt, három aranygyűrűt és egy aranyláncot vittek el, legalább 1000 eurós kárt okozva az idős asszonynak.

Egy Komárom melletti községben is csalás áldozata lett egy 71 éves asszony. Őt egy állítólagos ügyvéd hívta fel, azt állítva, hogy az unokája bűncselekményt követett el, a rendőrségen van, és most pénzre van szüksége, hogy kifizethesse a jogi képviseletet. Ezt követően egy nő vette át a telefont, aki sírva mesélte el a nyugdíjas asszonynak, hogy a rendőrök kábítószert találtak a táskájában, de a táska valójában nem is az övé. A károsulttól 3000 eurót kért. Az idős asszonynak nem volt ennyi pénze, végül 2200 eurót tett egy borítékba, amit aztán egy ismeretlen taxisofőrnek adott át.

