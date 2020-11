Két másik férfi helyett is leteszteltethette magát egy tag Dunaszerdahelyen

Két férfit próbál azonosítani a rendőrség, akiket másvalaki helyettesített a hétvégi antigén-tesztelésen Dunaszerdahelyen. Az ügy kapcsolódik ahhoz a nőhöz, akit lelepleztek.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András

Korábban megírtuk, hogy egy dunaszerdahelyi hölgy a barátnője nevére szóló személyi igazolványt mutatott fel az egyik mintavételi pontnál, majd miután lebukott, azt állította, barátnője félt részt venni a tesztelésen, mert attól tartott, chipet ültetnek az orrába. Később megtudtuk, hogy a nő, aki állítólagos barátnője helyett vett részt a tesztelésen, a pasijával ilyen módon próbált üzletelni. Másokat helyettesítettek a tesztelésen, és ezért pénzt kértek tőlük.

Mária Linkešová kerületi rendőrségi szóvivő már korábban is megerősítette annak tényét, hogy valóban foglalkoznak ilyen esettel, most azonban arról is tájékoztatott, hogy próbálják azonosítani azt a két férfit, akiknek az említett nő pasija sikerrel szerzett negatív teszteredményt. Tehát kettőnek biztosan sikerült.

A nő egyébként információink szerint a Jilemnický utcai alapiskolában felállított mintavételi pontnál bukott le. Azt a nőt, akinek nevében érkezett, tehát akinek a személyazonosságijával próbálkozott, 150 euróra büntették - közölte Linkešová, hozzátéve, hogy amennyiben másokat is sikerül azonosítaniuk, rájuk is ez várhat.

A nőt és a férfit pedig, akik ilyen módon üzleteltek, közigazgatási rend elleni vétséggel gyanúsítják, ám a szóvivő elárulta, hogy amennyiben egyéb körülmények is felszínre kerülnek, nem zárható ki, hogy átminősítik az ellenük felhozott vádat.

(SzT)