Két nap múlva megkezdik a fukusimai atomerőmű hűtővízének leengedését

Két nap múlva megkezdik a fukusimai atomerőmű tisztított hűtővizének a Csendes-óceánba engedését - közölte kedden a japán kormány.

Fotó: TASR/AP - Kyodo News

Kisida Fumio miniszterelnök ezt azután jelentette be, hogy a nap folyamán találkozott az ügyben illetékes kabinetminiszterekkel. A kormányfő szerint az erőműben felhalmozódott hűtővíz Csendes-óceánba engedése olyan ügy, amelyet "nem lehet halogatni".

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szerint a víz kibocsátása nem jelent veszélyt az emberekre vagy a környezetre. A helyi halászok és a szomszédos országok, így Kína is, ellenzik Japán terveit.

A Fukusima Daicsi atomerőműben 2011-ben egy földrengés és szökőár következtében magolvadás következett be. Bár a reaktorokat leállították, azokat továbbra is hűteni kellett. A hűtővizet később tartályokban helyezték el. Mivel a tárolásra rendelkezésre álló hely fogytán van, a vizet most egy hosszú alagúton keresztül az óceánba akarják vezetni. Előzetesen megszűrik és tengervízzel hígítják.

A több mint 1,3 millió tonna, megfelelő szintűre tisztított hűtővíz fokozatos, több évtizeden, mintegy 30 éven át tartó, ellenőrzött tengerbe engedése ellen a szigetországban már több megmozduláson tiltakoztak. Különösen a halászatból élő közösségek aggódnak a helyben kifogott halak minőségének megítélése és az éppen csak talpra álló vállalkozásaik jövője miatt.



MTI