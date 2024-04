Két napja nem tudták elérni az 52 éves nőt, a lakásba behatoló tűzoltókat a lehető legrosszabb látvány fogadta

Eljárást indított a rendőrség, miután holtan találtak egy nőt a lakásában – számolt be róla a noviny.sk.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A mentőegységeket az 52 éves nő hozzátartozói értesítették Poprádon, mivel már két napja nem vette fel a telefonját, valamint semmilyen más úton nem tudtak vele kapcsolatba kerülni.

A lakáshoz kiérkező tűzoltók előbb be akarták törni a bezárt biztonsági ajtót, de hogy felgyorsítsák a művelet végrehajtását, úgy döntöttek, hogy az erkélyen keresztül jutnak be a lakásba. A létrán keresztül feljutottak a balkonra, majd sikerült kinyitniuk az ajtót is.

A rendőrség közlése szerint odabent holtan találtak rá a nőre. A holttestet átvizsgáló orvos előzetesen kizárta az idegenkezűség lehetőségét, a halál pontos okának megállapítása érdekében pedig boncolást rendeltek el.



(noviny.sk)