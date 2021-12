A két oltás után semmit sem éreztek, a harmadik után viszont jöttek a mellékhatások – a szakértő válaszol, miért lehet ez

Az egészségügyi minisztérium ezen a héten engedélyezte, hogy már három hónap után lehessen jelentkezni az oltás harmadik adagjára. A két oltáson átesett 18 éves felüliek az NCZI oldalán regisztrálhatnak, és azok a 60 éven felüliek, akik meg szeretnék kapni a kormány által ígért 300 eurós jutalmat, az idei év végéig be kell maguknak adatni a vakcinát. Viszont nem árt felkészülni a mellékhatásokra.

Fotó: TASR/AP

A TV Noviny több olvasója is jelezte, hogy az oltás első két adagja után szinte semmilyen, vagy csak enyhe tüneteket tapasztaltak. A harmadik után viszont néhány nappal később is súlyosabb mellékhatások voltak jellemzők. Leggyakrabban hidegrázásról, lázról, ízületi és izomfájdalmakról számoltak be.

Vladimír Krčméry infektológus szerint súlyosabb mellékhatások főként azoknál az embereknél jelentkeznek, akik az első adag beadatása után leküzdötték a szimptomatikus Covidot, majd megkapták a második oltást. Szintén kellemetlenebb mellékhatásokkal járhat azoknál is, akik a fertőzés leküzdését követően oltatták be magukat, ami azzal magyarázható, hogy a leküzdést követően is fennmarad a magas antitestválasz. További magyarázat lehet az egyéni reakció más légúti megbetegedést okozó vírusok leküzdése után, ahol az antitestválasz kereszteződik a nem-covid komponensekkel.

A szakértő szerint nem a vakcinák kombinálása okozza a súlyosabb mellékhatásokat. Mint mondja, egyes esetekben nagyobb hatékonyságot tudtak elérni, ha a harmadik vakcina különbözött az első kettőtől. Krčméry szerint az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatal (ŠÚKL) a második és harmadik oltás esetében egyre ritkábban kap visszajelzést nemkívánatos mellékhatásokról.

December 13-ig a ŠÚKL 118 bejelentést kapott nemkívánatos mellékhatásokról a harmadik oltással kapcsolatban. 105 esetben a Pfizer, 11 esetben pedig a Moderna vakcináját adták be az illetőknek. Két esetben nem adták meg a vakcina harmadik adagjának a típusát. Szlovákiában eddig 534 598 személy kapta meg a koronavírus elleni oltás harmadik adagját.



(tvnoviny.sk)