Két óra és rengeteg türelem kellett az első "űrkeksz" megsüléséhez

Luca Parmitano olasz űrhajós még decemberben végezte el a próbasütést, amelynek minden egyes mozzanatáról rádión számolt be a földi irányításnak.

Az első keksz 25 percet töltött bent a sütőben, ám ez az idő és a 300 Fahrenheit (149 Celsius-fok) édeskevésnek bizonyult, a tészta nyers maradt. A következő két keksznél Parmitano megduplázta a sütési időt, de az eredmény még mindig nem volt tökéletes.

A negyedik aprósüteményt már két órára tette be és a türelme végre kifizetődött.

"Szóval ezúttal látok némi barnulást"

- jelentette az asztronauta a rádión, elismerve, hogy azt nem tudja megmondani, hogy a keksz rendesen megsült-e, de annyi bizonyos, hogy már nem úgy fest mint egy darab nyers tészta.

Parmitano végül még egyszer nekifutott a dolognak: ezúttal a maximális 325 Fahrenheitre (163 Celsius-fokra) állította be a sütőt és 130 percre hagyta bent a kekszet, remek eredményt elérve.

A speciális sütő gyártói számítottak arra, hogy az űrbeli és a normál - általában 10 perc körüli - sütési idő között lesz különbség, de arra nem, hogy ekkora.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a Földre visszaküldött három megsült keksznek milyen íze van. A SpaceX űrkapszulájával két héttel ezelőtt visszaérkezett kekszeket ugyanis azóta egy houstoni laboratóriumban őrzik lefagyasztva. Alapos vizsgálatokra van szükség annak megállapításához, hogy biztonsággal el lehet-e fogyasztani őket.

A kis méretű, elektromos sütőt, amely egyelőre csupán prototípus, a NASA houstoni Lyndon B. Johnson Űrközpontjának szomszédságában lévő NanoRacks vállalat tervezte és építette meg. A kísérletben egy New York-i székhelyű startup, a Zero G Kitchen is közreműködött.

A gépet novemberben küldték az űrállomásra, ahová már korábban megérkezett az öt darab lefagyasztott, nyers keksz.

A tésztát a Hilton szállodalánc biztosította, ugyanabból a kekszből küldtek az űrállomásra, amelyet a vendégek is kapnak. A hotellánc a Smithsonian Nemzeti Légi és Űrmúzeumnak ajánlotta fel a megsütött kekszek egyikét.

Amellett, hogy frissen sült csokis keksz illatával ajándékozta meg az asztronautákat, a kísérlet azért is fontos volt, mert a Holdra, majd a Marsra induló űrhajósok esetében különösen nagy jelentősége lesz, hogy ne csupán szárított vagy előrecsomagolt ételt fogyaszthassanak.

(MTI)