Két sportágtörténeti gyakorlatot mutatott be a négyszeres olimpiai bajnok amerikai tornász

Két sportágtörténeti gyakorlatot is bemutatott a tornász Simone Biles az Egyesült Államok bajnokságán, amelyet a hétvégén Kansas Cityben rendeztek.

A négyszeres olimpiai és 14-szeres világbajnok sportoló előbb gerendán dupla hátraszaltót mutatott be dupla csavarral, és a leérkezésbe is tökéletesen beleállt, majd a talaj döntőjében ugrott szintén első nőként tripla fordulatot duplaszaltóval. Ilyesmire a férfi tornászok is csak ritkán vállalkoznak.

Fotó: AP

A 22 éves Biles egyéni összetett, ugrásban, gerendán és talajon arany-, felemáskorláton bronzérmet nyert hazája bajnokságán, vagyis remek formában várja az októberben Stuttgartban sorra kerülő olimpiai kvalifikációs világbajnokságot.

(MTI)