Kétes tenderen nyert 2,5 millió eurót a cég, melynek egyik részvényese a Progresívne Slovensko elnöke

A Monogram Technologies nevű cég 2005-ben jött létre. Három évvel később a Monogram Ventures nevű vállalaton keresztül vált 25%-os részvényesévé Štefunko. A cég forgalma ezután szédületes emelkedésbe kezdett, 2012-ben pedig elérte a 8 millió eurót.

Két évvel később a cég elnyert egy 2,5 millió eurós megrendelést - tudományos eszközök és berendezések beszállítására a Zsolnai Egyetemnek. Összesen 38 tételről van szó, az Aktuality.sk szerint azonban a tender lefolyása és az egyes tételek árai is kételyeket ébresztenek, több esetben megdrágított tételeknek tűnnek.

Erre az egyik legjobb példa az IBM forgalmi központjára vonatkozó licenc, amit abban az időben 90 ezer dollárért (akkoriban mintegy 67 500 euróért) árusítottak, a Monogram ajánlatában viszont 174 ezer euró szerepelt. Három ilyen licenct is vásároltak, ezáltal pedig az egyetem mintegy 300 ezer eurót is elveszíthetett, és ez még csak egyetlen tétel volt a 38-ból.

A pályázatbéli ellenfele az Anext nevű cég volt, amely ezt a tételt 128 ezerre árazta be, igaz, a teljes ajánlatuk drágább volt.

Az Aktuality szerint ugyanakkor több jel is arra utal, hogy a pályázók egymás között egyezhettek meg, mintegy kartellként. Az ügyet vizsgálja a Monopóliumellenes Hivatal is, amit a portálnak megerősített annak szóvivője, Adriana Oľšavská.

Az egyik ilyen kétes részlet, hogy mindkét pályázó, a Monogram és az Anext is ugyanazt a 38 tételt készült beszállítani, ami nem épp szokványos. Ráadásul ez akkor is érvényes volt, mikor egy tétel több részből állt. A biogyógyászati laboratórium megnevezésű tételt emellett mindkét pályázó "bm combi lab"-ként jelölte meg, márpedig ez annak nem egy rögzített elnevezése. Legalább három másik ilyen tétel is adott. Megegyezik a két pályázó által benyújtott több dokumentum is, szóról szóra, a helyesírási hibákkal együtt.

Az Anext nevű céget hosszú ideje a Smer volt pénzügy- majd közlekedésügyi miniszteréhez, Ján Počiatekhez, illetve az egyik smeres oligarchának tartott Jozef Brheľhez kötik. A cég offshore-ellenes jegyzékbe történt bejegyzését vizsgálja a zsolnai járási bíróság is. Az Aktuality két egymástól független forrása szerint az Anext papíron ugyan ellenfele volt a Monogramnak a tenderben, ugyanakkor annak beszállítója is.

A Monogram részvényeseként ezzel kissé kényelmetlen helyzetbe került Ivan Štefunko, akinek viszont állítása szerint semmilyen befolyása nincs a cég működésére, lévén hogy annak irányító szerveiben nem vesz részt.

Az Aktuality kérdésére, hogy kisebbségi részvényesként nem készül-e arra, hogy valamilyen következményeket eszközöljön az ügy miatt a cég vezető szerveiben, azt válaszolta, hogy kisebbségi részvényesként nem jut hozzá minden információhoz, sem befolyása a cég kereskedelmi menedzsmentjére.

(Aktualtiy.sk)