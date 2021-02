Kétmillió dollár értékű drogot találtak az olimpiai ezüstérmes úszónál

Az 1996-os atlantai olimpián pillangóúszásban ezüst- és bronzérmet szerző sportoló lakását egy razzia során kutatta át a rendőrség és kétmillió ausztrál dollár értékben találtak metilamfetamint. A kábítószereket Miller gyertyák belsejében rejtette el, de Milleren kívül egy másik férfit is letartóztattak.

A BBC cikke szerint Millert egy bűnszervezet elleni nyomozás részeként kapcsolták le, Ausztrália szerte zajlanak a rendőrségi rajtaütések.

DEVELOPING: Police have just arrested Scott Miller.



The Olympic swimmer has been arrested for alleged involvement in "the commercial supply of more than $2 million worth of ice."



