Kétmillió euró a Dunaszerdahelyi és a Galántai járásba, néhány körforgalom és sok ígéret - Galántán ülésezett a kormány (FOTÓK)

Kétmillió eurót költene a kormány a Galántai és a Dunaszerdahelyi járásokra, ígér több körforgalmat és vasútfejlesztést is, de jobbára még csak a terveknél tart. A galántai kormányülésen elfogadták a kisebbségi ügyi kormánybiztos új statútumát is.

Fotók: Cséfalvay Á. András (További fotókért kattints a képre!)

Robert Fico szerint a Galántai és a Dunaszerdahelyi járások komoly fejlődésen mentek át az elmúlt évtizedekben, ennek ellenére fontosnak tartja, hogy ebben a régióban is tartsanak kihelyezett kormányülést. “Fontos a jó együttélés a többség és a kisebbségek között” - emelte ki Fico.

Forró Krisztián, a Magyar Szövetség elnöke megköszönte a kormány döntését. “Üdvözlöm azokat a magyar kisebbség és a többi kisebbség számára is kedvező lépéseket, amelyekről ma döntöttek” - dicsérte a Fico-kormányt Forró.

A kormányülés alatt a Slovensko párt képviselői felhívással fordultak a magyar kisebbség felé. “Ne hagyjátok, hogy a kormány megvásároljon” - üzente a magyaroknak Grendel Gábor, a Szlovákia párt parlamenti képviselője. Szerinte ugyanis a kormányülés és az elfogadott támogatások csak Peter Pellegrini kampányát segítik.

Ezt Erik Tomáš szociális ügyi miniszter próbálta újságírói kérdésre válaszolva cáfolni. “Ez már egy hosszú ideje tervezett kormányülés volt” - védte a kormányt Erik Tomás.

Jó hír a dunaszerdahelyieknek

Még az R7-es gyorsforgalmi út építésének lehetséges folytatását is elővette a kormány, és 1,987 millió euró értékben támogattak különböző fejlesztési projekteket.

“Jó hírem van a dunaszerdahelyieknek, két körforgalom is épülhet a 63-as úton, Dunaszerdahely mellett” - jelentette be Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere a kormány ülése után. A két megígért körforgalom a Karcsai út és a 63-as út kereszteződésében, illetve a Metrans mellett épülhet meg. A két körforgalomnak egyelőre csak a tervdokumentációja készülhet el a most jóváhagyott támogatásból.

Az R7-es gyorsforgalmi út továbbépítéséről egyelőre csak tanulmány készül, a esetleges folytatást PPP-projekt keretében képzeli el a kormány.

Stratégiai beruházás lesz a Pozsony-Komárom vasútvonal fejlesztése, de még itt is csak a tervezésnél tartanak, amelyhez meg akarják szerezni a területrendezési beleegyezéseket.

Nem sok újat hoz a kisebbségi kormánybiztos új statútuma

A kormány elfogadta a kisebbségi ügyi kormánybiztos új statútumát is. Az előterjesztés szerint ennek célja a kormánybiztos hatásköreinek bővítése. “A kormánybiztos statútumának elfogadása figyelembe veszi a nemzeti kisebbségek igényeit és problémáit” - áll az előterjesztésben.

Bukovszky László korábbi kormánybiztos szerint azonban az új statútum nem jelent érdemi előrelépést, nem bővülnek a kormánybiztos hatáskörei. “Nem módosul sem a kormánybiztos, sem a hivatalának jogállása, csak bizonyos hatásköröket pontosítanak” - mondta a Paraméternek Bukovszky László korábbi kisebbségi kormánybiztos. Szerinte a romaügyi kormánybiztos statútumának őszi, már a jelenlegi kormány idején történt módosítása sokkal nagyobb jogkörbővítést jelent.

Visszalépésnek tartja azonban, hogy a kisebbségi kormánybiztosnak feladata lesz a kisebbségek “jogtudatának fejlesztése a Szlovák Köztársaság állampolgárságának viszonyában”. “Ez olyan érzetet kelt, mintha a kormány úgy látná, hogy a kisebbségek nem elég lojálisak a szlovák államhoz” - véli Bukovszky.

