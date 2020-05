Kétszer akkora adókieséssel számol Dunaszerdahely, mint a pénzügyminisztérium

Konzervatívan, óvatosan állt a városi költségvetés módosításához a dunaszerdahelyi önkormányzat. A városi képviselő-testület keddi, soros testületi ülésén elfogadta a 2020-as háztartás módosítását.

Ahogy arra számítani lehetett, a koronavírus-járvány jelentősen befolyásolja a helyi költségvetést. A városkassza gyakorlatilag minden fronton veszteségeket kénytelen elszenvedni, aminek elsősorban a beruházások látják kárát. A kiesés ugyan várhatóan nem lesz akkora, mint a járványhelyzet utáni első prognózisok jelezték, de így is elég hervasztóak a számok.

A városi költségvetés egyik legnagyobb bevételi tétele a jövedelemadó pénzügyminisztérium által visszatérített részaránya. E tekintetben az eredetileg elfogadott költségvetés közel 9,5 millió eurós bevétellel számolt, most ezt csökkentették 8,33 millióra. Ez 13,5%-os csökkenést jelent, ami csaknem kétszer akkora, mint az aktuális pénzügyminisztériumi előrejelzés (6,9%).

Erre hívta fel a figyelmet a testület mellett működő pénzügyi bizottság elnöke, Hodosy Szabolcs (MKP) is, aki körültekintőnek nevezte a hivatal becslését.

Bizakodásának adott hangot Horváth Zoltán független képviselő is. „Az előrejelzések 6,9%-os kiesést prognosztizálnak. Bízom benne, hogy így lesz, és akkor lesz még dolgunk a 13,5%-os városi hivatali prognózis és a valóság közti fennmaradó összeg sorsát illetően” – fogalmazott.

Jelentős kieséssel számol a város az idén bevezetett városfejlesztési illeték kapcsán is. Ennek kapcsán korábban írtuk, hogy 500 ezer eurót készülnek kivenni azok zsebéből, akik Dunaszerdahelyen építkeznének, beleértve a dunaszerdahelyieket is, noha ők ezt vélhetően olcsóbban megúsznák, de most ezt a várakozást is visszafogták, és ezt a tételt 400 ezerrel 100 ezerre csökkentették.

Az építkezések elmaradása miatt a közös építésügyi hivatalhoz befolyó illetékek is csökkennek, ezt a tételt 70-ről 50 ezerre csökkentették.

A járványhelyzet az építkezések mellett jelentősen visszafogta, sőt, az elmúlt hónapokba tulajdonképpen megszüntette a turizmust, aminek egyik eredménye, hogy a városi költségvetés a szállásadói illeték (1 euró/fő/éj) sem számít akkora bevételre, mint amit tervezett. 90 ezer euró helyett 50 ezerrel számolnak.

Az eredeti tervezethez (150 ezer euró) képest 50 ezer euróval kevesebb bevételre számít a város a parkolódíjakból.

A költségvetés bevételi oldalán módosultak az összegek, többek között a decentralizációs támogatások aktuális prognózisai, illetve bekerültek bizonyos telekeladásokból származó források, EU-s támogatású projektekre kapott pénzek.

A költségvetés 1,1 millió euró értékben számol a tartalékalap merítésével, amire az előző év jó gazdasági eredményéből kifolyólag van lehetőség.

Dakó Sándor (független) képviselő ennek kapcsán is óvatosságra int, szavai szerint amennyiben a jövőben pozitívabbak lesznek a prognózisok, akkor ügyelni kell a tartalékalap újbóli feltöltésére is.

Kiadási oldalon a városi hivatal, a városvezetés és a város alá tartozó szervezetek, óvodák bérekre fordítandó összege is csökkent, mivel rövidített munkaidőben dolgoztak az alkalmazottak az elmúlt időszakban.

Az előzetes várakozásoknak megfelelően nullás tétel került a városi beruházások mellé, kivéve a sikabonyi temetőnél megépítendő körforgalmat, illetve a városi óvodák játszótéri elemeinek beszerzését. Tavaly év végi cikkünk utolsó részében foglalkoztunk az idei évre tervezett beruházásokkal, melyek között szerepelt például a Tescónál megépítendő jelzőlámpás kereszteződés, a kürti út és a II. János Pál pápa útja találkozásánál létesítendő megemelt útkereszteződés és egyebek.

A beruházások tehát egy időre, az említett kivételeken kívül leállnak, de mint azt az önkormányzat ülésén is jelezték, júniusban várható a pénzügyminisztérium módosított prognózisa, mely alapján már tisztábban lehet majd látni, milyen jövedelemadó-bevételre számíthat a város. Júniusban várható emellett a következő képviselő-testületi ülés is, amikor pedig ebből is kifolyólag vélhetően újabb költségvetés-módosításokra kerülhet sor.

