Kétszer erősebb, mint a bősi erőmű, az oroszok ma bombázták le Ukrajnában (VIDEÓ)

Az erőmű az ország egységes energiarendszerének része, és egyfajta "csúcsszabályzóként" szolgál. A létesítmény 1569 MW teljesítményű (összehasonlításképpen a bősi erőmű 720 MW) és a napi villamosenergia termelés több mint 10%-át biztosítja.

Két közvetlen találat érte az erőművet, és egyelőre nem világos, hogy az összesen két blokkban sikerül-e helyreállítani a károkat. Állítólag újjá kell építeni a teljes géptermet és az elektromos berendezéseket, és egy ideig eltart, amíg felmérik a károkat.

Egyelőre nincsen szó arról, hogy a gát beomlana – azt annak idején úgy építették meg, hogy túléljen egy korlátozott nukleáris csapást. De ha a gát megsemmisülne, annak a következményei nagyon súlyosak lehetnek.

Ukrhydroenergo: there were two direct hits at the Zaporizhzhia Hydro Power Plant, at HPP-1 and HPP-2. It is not clear whether it will be possible to restore HPP-2, it was seriously damaged, one support was hit, crane beams were broken, Ukrhydroenergo director Ihor Syrota said.… https://t.co/lTwzdfqQhs pic.twitter.com/n2DWiSdFvY