Ahogyan Magyarország miniszterelnöke már évek óta mást mond és tesz nyugaton és mást mond és tesz Magyarországon, úgy lehet mostantól arra számítani Szlovákiában, hogy a nagy túlélő Fico átveszi a módszert.

Robert Fico - TASR

Illetve már át is vette.

Az ugyan igaz, hogy a tisztogatásra tett ígéretét elég keményen, váratlanul gyorsan – még az első kormányülés napján – , valamint elég modortalanul betartotta, ám alig fordult meg a Föld, Brüsszelben már be kellett vetni a kettős beszéd stratégiáját.

Aminek eredménye annyi, hogy az itthoni választói célcsoportnak tett harsogó ígéretek nem, vagy csak részben lesznek teljesítve. De ezt itthon a hívek nem fogják tudni, mert a nyugaton érvényes információk helyett a lokális dezinformációk helyett ők a vezér itthon harsogott igéjét isszák.

Miért? Mert pénzről van szó.

Itthon Fico az Ukrajnának szánt pénzek megspórolásáról hadovál, meg hogy semmi katonai segítség. Brüsszelben: bizonyos feltételek mellett hajlandó befizetni pár év alatt 400 millával többet az uniós költségvetésbe, és akár Ukrajnát is támogatni. A feltétel persze, hogy majd neki is jusson pénz (vagyis valahogyan kapja vissza…). Ukrajna uniós támogatásán meg majd itthon nem látszik, hogy szlovák ojró is van benne…

Azt meg szintén nem veri nagydobra, hogy ugyan meg lehetne állítani mindenféle hadiipari gyártást, amelynek célországa Ukrajna, csak akkor az erős szociális államról szóló álnépmeséjének vége másképp alakulna, hiszen százak kerülnének utcára ezekből az üzemekből. Szóval majd eladja az Ukrajnának szánt, mások által pénzelt gyártást valami szép külföldi címke alatt a választóknak: nekünk ugyan ahhoz nincs is közünk, azt itt csak mellékesen legyártották. Mint amikor a madám azzal védekezik, hogy neki semmi köze a prostitúcióhoz, mert azt a lányok végzik, nem ő…

Szóval: A Ficohívők is boldogok lesznek, Ukrajna is kap pénzt, az EU is megkapja, amit kér. És Szlovákiának egyébként ez valamilyen módon meg fogja érni.

Csak bírjuk idegileg, hogy ehhez itthon a pirosat zöldnek, a félkegyelműt docens úrnak, a bűnözőt meg képviselő úrnak kell nevezni. Némi fogalomzavart és skizofréniát gyorsan megszokunk, elvégre az volt a népakarat. A jelentéstan meg úgyis amolyan úri hívság. Kutassa, akinek van rá pénze.