Kevés az AstraZeneca, főleg ezért álltak le az első oltással - Június 1-től jöhet a Szputnyik és a szabad vakcinaválasztás

Csak az egyik oka az AstraZeneca vakcinájával való oltások leállításának a 47 éves nő halála, az egészségügyi miniszter szerint a fő ok az, hogy tartalékolni kell a vakcinát a második adagra. Június egytől lehet majd vakcinát választani, és jön a Szputnyik V is.

Vladimír Lengvarský megerősítette, hogy leállították az első oltások beadását az AstraZeneca vakcinájával, és ennek egyik oka egy 47 éves nő halála.

„Az egyik, kevésbé fontos ok a páciens halála, amit még mindig vizsgálunk, de a fontosabb ok az, hogy kevés van ebből a vakcinából. A második adag beadása folytatódik, elég készletünk van az oltások beadására” – mondta a kormány szerdai ülése előtt a miniszter. – Az AstraZenecával továbbra is számolunk az oltási tervben.”