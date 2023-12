Kevesebb magolás, több élmény – több száz iskola alkalmazza jövő évtől az új oktatási módszert

Jövő évtől több mint 400 alapiskola kapcsolódik be az oktatásügyi minisztérium reformjába, amely alapján új módszert vezetnek be az elsősök oktatásába. Az új tanmenet szeptembertől lép életbe, addig az iskoláknak van idejük felkészülni – írja a TV Noviny.

Fotó: TASR

Az újítás szerint módosulnak a tanórák menetei, aminek köszönhetően csökkentenék a magolást, de nagyobb hangsúlyt fektetnének a kritikus gondolkodásra és az élményórákra.

Néhány iskolában már alkalmazták a tesztfázist. Ezekben továbbra is érvényes, hogy az elsősöket megtanítják olvasni és írni, viszont a tanórák másként néznek ki. Reggel például egy úgynevezett klubot vezetnek, amely során beszélgetnek velük. Ez abban is segít, hogy a gyerekek kibeszélik magukat, így az órák alatt már nyugodtabbak, nincs beszélgetési tendenciájuk. Emellett megváltoztatták az órák hosszúságát, összevontak egyes tantárgyakat, valamint tömbökben tanítanak és akár egy témával is több órán keresztül foglalkoznak.

Az idei iskolaévben 39 alapiskola kapcsolódott be a tesztfázisba, jövő év szeptemberétől viszont már 422-ben alkalmazzák majd az új metódust. 2026-tól aztán már kötelező jellegű lesz minden iskolában.



(tvnoviny.sk)